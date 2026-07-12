Melendi (47): "Tuve una infancia feliz, con buenos padres. Sin lujos, pero no me ha faltado nada. Ahora él tiene Párkinson"

Detrás de los estadios llenos y de una carrera musical consagrada se esconde Ramón Melendi, un hombre que, a sus 47 años, mira hacia atrás con madurez y gratitud, pero también con la lógica preocupación de quien ve envejecer a sus mayores.

En una de sus charlas más personales y sinceras, concedida al comunicador Senén Morán dentro del espacio Comemos con Melendi en su canal de YouTube, el cantante abrió su corazón para repasar sus orígenes en Oviedo y abordar con naturalidad el delicado momento de salud que atraviesa su padre.

A lo largo de la entrevista, el intérprete habló de sus progenitores con un enorme cariño, asegurando de forma rotunda que son "los mejores padres que he podido tener".

Al echar la vista atrás, Melendi recuerda una etapa de crecimiento idílica y humilde: "Yo tuve una infancia buena, feliz, con unos buenos padres. No hemos tenido grandes lujos, pero no me ha faltado de nada".

La enfermedad de su padre va "despacio"

A pesar de que el artista reconoce que en su juventud pasó por una etapa complicada ("Yo me vi ahí en terreno de nadie, sin estudios... mis padres desencantados, normal, yo haciendo una vida de mierda en Oviedo"), ha querido eximirlos de cualquier responsabilidad.

"Todos los líos en los que me metí no tienen ninguna culpa de nada", confesaba en su charla con Morán.

De hecho, recordó entre risas la advertencia que sus padres le hicieron a Javi, su descubridor, cuando decidió marcharse a la capital: "A ver si no, oye, por ti tu padre es buen chaval, pero tú sabes lo que te llevas para Madrid, ¿eh? Era una época loca mía".

La cara más amarga de la madurez del músico tiene que ver con el estado actual de su progenitor, quien "está un poco pachucho" debido a los "achaques" propios de la edad.

Melendi ha revelado que su padre padece una enfermedad neurodegenerativa y crónica que afecta al sistema nervioso central, aunque se muestra optimista dentro de la gravedad.

"Mi padre tiene Parkinson. La verdad que la enfermedad con los medicamentos que hay ahora avanza muy despacio", ha detallado.

"Voy bastante a ver a mis padres"

A este diagnóstico se suman, además, importantes problemas de movilidad que surgieron a raíz de una complicación en el quirófano.

Según relató el propio cantante, su padre sufría de estenosis debido a una hernia que estaba pegada a la médula espinal y, lamentablemente, la intervención quirúrgica no salió como esperaban, dejándolo muy afectado de las piernas.

Ante esta situación, el cantante se ha volcado por completo en su cuidado, adaptando sus rutinas para pasar el mayor tiempo posible a su lado.

"Voy bastante a verlo a él, pero sobre todo los traigo para acá. Cojo una furgoneta y los traigo para acá", explica, antes de lanzar una emotiva reflexión: "La edad... hay que cuidarlos mientras estén".

A pesar de las dificultades físicas, Melendi ha recalcado que sus padres siguen siendo muy felices y que su progenitor no renuncia a sus pequeñas rutinas diarias.

"Mi padre sale, echa la partida, va al Oviedo cuando puede, que lo lleva un amigo mío que se llama Pelayo", ha desvelado, demostrando que las ganas de disfrutar de la vida de su progenitor siguen intactas.