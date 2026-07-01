Muere de manera repentina Manolo Arjona, mítico integrante del grupo Locomía, a los 58 años, en Barcelona

Triste noticia la que se ha conocido este miércoles, 1 de julio, en el mundo de la música y el espectáculo. El artista Manolo Arjona, célebre integrante de Locomía, ha perdido la vida en la madrugada de este miércoles, 1 de julio, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Según la información que controla este medio, el deceso se ha producido de manera repentina. Los restos mortales del artista serán velados en el tanatorio de Viladecans, Àltima Viladecans, en Barcelona, donde residía, según confirman a este periódico.

El artista ha fallecido en su domicilio. Horas antes, se encontraba pintando -un gran pasatiempo para Manolo-, "se acostó y ya no se levantó", informan a EL ESPAÑOL. Llevaba una vida "muy tranquila" en este municipio catalán.

En los últimos minutos, tras conocer el fallecimiento, Luis Font (57), compañero de Manolo, se ha despedido de él a través de sus redes sociales: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros". "Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".

Manuel Arjona, en una imagen de archivo.

Sin duda, se trata de una tristísima noticia que ha sacudido el mundo de la música. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave en la identidad visual y escénica de la formación, que marcó una época con su estética transgresora.

Arjona formó parte de la primera etapa del grupo, aquella que convirtió a Locomía en un fenómeno internacional y en un símbolo de creatividad desbordante en plena explosión de la cultura club.

Manuel Arjona se incorporó a Locomía en los años en los que la banda, creada inicialmente como un colectivo de moda y expresión artística en Ibiza, dio el salto a la industria musical.

Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, Arjona contribuyó a definir la imagen inconfundible del grupo: trajes estructurados, hombreras imposibles, coreografías teatrales y el uso de abanicos como elemento central de su puesta en escena.

Su presencia sobre el escenario era parte esencial del magnetismo de Locomía, que pronto llamó la atención de discográficas y medios internacionales.

Con su participación en el álbum debut, Taiyo (1990), el grupo alcanzó un éxito masivo en España y Latinoamérica gracias a temas como Locomía, Rumba, Samba, Mambo o Gorbachov, que se convirtieron en himnos de una generación.

Arjona, en una imagen de archivo.

Arjona, con su estilo personal y su capacidad para transformar la moda en espectáculo, fue uno de los pilares de aquella etapa dorada.

Tras su salida del grupo, Manuel Arjona mantuvo un perfil discreto, alejado de los focos, aunque siempre vinculado al recuerdo de una formación que dejó huella en la cultura pop.

Su trayectoria dentro de Locomía ha sido reivindicada en los últimos años, especialmente a raíz de documentales y proyectos que han recuperado la historia del grupo y su impacto en la música y la estética de finales del siglo XX.

Con su fallecimiento, desaparece una figura que contribuyó decisivamente a convertir a Locomía en un fenómeno único, mezcla de moda, música y actitud, cuya influencia sigue presente en la cultura visual contemporánea.

Su legado permanece en la memoria de quienes vivieron aquella explosión creativa y en la historia de un grupo que, gracias a artistas como él, se convirtió en icono.

La maldición de Locomía

La muerte de Manuel Arjona ha reavivado la idea de la llamada 'maldición de Locomía', una expresión que desde hace años circula entre fans y observadores de la cultura pop para referirse a la sucesión de tragedias que han golpeado al grupo.

Algunos de los miembros de Locomía.

Con su fallecimiento, se suma otro nombre a una lista marcada por pérdidas prematuras, conflictos internos y un pasado artístico tan brillante como turbulento.

Locomía, que nació como un colectivo creativo en Ibiza antes de convertirse en fenómeno musical internacional, ha visto cómo varios de sus integrantes originales han muerto en circunstancias diversas, alimentando la percepción de que la historia del grupo está atravesada por una sombra difícil de ignorar.

La trayectoria de Locomía, llena de éxito, excesos y tensiones, ha sido revisada en documentales y reportajes que han puesto de relieve la dureza que vivieron algunos de sus miembros tras la explosión mediática.

En 2023, perdió la vida Francesc Picas, a los 53 años, en la ciudad de Barcelona. Años antes, en 2018, hicieron lo propio Santos Blanco y Frank Romer.

En 1992 la formación original se separó tras ocho años de éxito. Un año más tarde y ya con nuevos integrantes, volvió a aparecer en la escena musical. Pero en 1994 las carreras en solitario empezaron a despuntar para dar paso a nuevas vidas laborales.

Sus caminos se separaron y no fue hasta 2007, cuando Xabier Font -miembro original del grupo- y Manuel Arjona regresaron con una nueva formación e iniciaron una gira a nivel internacional.

Aquello fue el inicio de un nuevo regreso por todo lo alto. En 2011, los dos cantantes anunciaron la vuelta a los escenarios de la nueva agrupación de Locomía junto a Ricky Arenas, Félix Montás y Ferry Frías.

La actual formación corresponde a la unión que en 2016 se hizo alrededor de Alfon Pedrazuela, Eden Cañadas, Ricky Arenas y Félix Montás.

Aunque los años y las personas han pasado por Locomía, los intérpretes siempre han mantenido muy buena relación. Lo que unió Locomía se ha mantenido a lo largo del tiempo, un nexo fortalecido tras las repentinas y tempranas muertes de cuatro de sus miembros más conocidos.