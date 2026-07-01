Jonathan Andic se refugia en su mujer, Paula Nata, y su hijo en mitad de la tormenta judicial por la muerte de su padre

La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en la que su hijo Jonathan (45 años) está imputado por homicidio, entró este martes, 30 de junio, en una nueva fase. La jueza de Martorell (Barcelona) llamó a declarar a los primeros testigos, entre ellos la psicoterapeuta de la familia y la viuda del empresario, Estefanía Knuth.



El próximo viernes, 3 de julio, lo harán el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, Judith (42) y Sara (29).



Mientras esto ocurría en los juzgados, Jonathan Andic era captado por las calles de la Ciudad Condal paseando junto a su mujer Paula Nata (36) y su hijo, tratando de alejarse de la presión mediática que está viviendo por su presunta implicación en el fallecimiento de su padre en diciembre de 2024 tras una caída en Montserrat.

Jonathan dando un paseo con su familia. Europa Press

En las imágenes obtenidas se puede ver al hijo de Isak y su esposa en una imagen de lo más cotidiana. La pareja está disfrutando de una agradable tarde en familia, mientras en un momento del recorrido paran para fundirse en un largo beso.

Ambos están vestidos de manera informal. Él, con camisa oscura y chaqueta de color azul marino mientras empuja el carrito del bebé. Ella, con vaqueros claros y camiseta blanca mientras sostiene a su hijo en brazos. Ambos llevan gafas de sol, bien para protegerse del sol, bien para pasar desapercibidos.

Andic ha encontrado en su familia, en sus hermanas, en su madre y en su círculo más cercano, el gran apoyo para afrontar unos momentos especialmente duros por la investigación judicial en la que se halla inmerso, pese a haber reiterado su inocencia.

Su familia ya expresó su convencimiento y plena confianza en la inocencia de Jonathan. Las imágenes de la pareja de paseo con su bebé demuestran que el afecto y el estar rodeado de los suyos son el motor para sobrellevar esta dura situación, tras la dolorosa pérdida de su padre hace 18 meses.

Paula y Jonathan se comprometieron en julio de 2024 y, en septiembre de ese mismo año, se casaron en una boda civil íntima y secreta. Un año después, el 13 de septiembre de 2025, nació su primer hijo en común, que la pareja ha mantenido fuera del foco, ni siquiera ha revelado su nombre.

Jonathan Andic, esposado entrando en los juzgados. Gtres

Con el estallido de todo el caso Andik, Paula tomó una drástica decisión: blindar a su familia. La joven, que es influencer y tiene una vida activa en las redes sociales, cerró todos sus perfiles para preservar al máximo su intimidad y evitar la presión mediática.

La medida se llevó a cabo a mediados de mayo y a día de hoy se mantiene firme. Sí entra de vez en cuando para ver qué publica su red de contactos, pero desde entonces ella no ha vuelto a mostrar absolutamente nada de su vida.

La detención de su marido, sospechoso de la muerte del fundador de Mango, ha generado un gran interés público, lo que ha incrementado la atención sobre su entorno más cercano, incluida ella misma.

Testigos

Estefanía Knuth y los dos excursionistas que se encontraron a Jonathan Andic tras la mortal caída del empresario han aceptado que el juzgado clone sus móviles, tras comparecer como testigos en la causa que investiga por homicidio al primogénito.



La viuda del empresario fue la primera persona a quien el primogénito llamó tras el fatal suceso, mientras que los excursionistas fueron las primeras personas que llegaron al lugar d elos hechos y encontraron a Jonathan "en estado de shock", han testificado.

Además, han indicado que le oyeron mientras hablaba con los servicios de emergencia del teléfono 112 explicando que él iba caminando por delante y oyó un ruido de piedras.

Uno de los excursionistas incluso intervino en la llamada al 112 para facilitar las coordenadas del lugar de la caída.

Posteriormente, este mismo montañero acompañó a Jonathan Andic a la zona del aparcamiento, situada a unos quince minutos a pie, donde ya le asistieron los Bomberos.

Estefanía Knuth entrando en los juzgados. Gtres

Al acabar sus declaraciones, Estefanía Knuth y los dos excursionistas han aguardado casi una hora en el juzgado mientras se hacía el clonado de sus teléfonos móviles.



También testificó la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

La jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.