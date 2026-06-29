Los Alba, en guerra: Cayetano Martínez de Irujo reprocha a su sobrino Fernando su ausencia en los homenajes a la duquesa

Cayetano Martínez de Irujo en una fotografía tomada el pasado mes de abril, en Sevilla. Gtres

Gran tensión en el seno de la casa de Alba a raíz de las últimas -y encendidas- declaraciones que ha vertido Cayetano Martínez de Irujo (63 años) en relación a su sobrino Fernando Fitz-James Stuart, heredero del duque de Alba.

Según el hijo de Cayetana de Alba, Fernando, el hijo mayor de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (77), no ha estado todo lo presente que debería en los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

Lo cierto es que la no asistencia de algunos miembros de la saga en los actos conmemorativos ha generado rencillas y ha puesto de manifiesto tensiones internas que, aunque discretas, siguen presentes.

Entre las ausencias más llamativas se encuentra la de Fernando Fitz-James Stuart, hijo del actual duque de Alba y heredero del título. Cayetano, fiel a su carácter directo, no ha dudado en expresar su malestar y en confirmar que ha trasladado personalmente su opinión a su sobrino.

Cayetano Martínez de Irujo. Gtres

"Mira, después de todos los actos que he celebrado este año junto con mi hermana, la exposición… todos los demás los he hecho yo. Ella ha venido a varios, mi hermano Fernando también y Carlos quería venir", ha comenzado explicando el duque de Arjona.

"Los demás, a ninguno, con una ausencia muy agravante, que es la del hijo de Carlos, el heredero de Carlos, que no ha ido a ninguno, Fernando, nada más que al que estuvo el Rey, en la inauguración de la exposición. Eso es sorprendente", ha afirmado con contundencia.

Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han reavivado el debate sobre el grado de implicación de las nuevas generaciones de la familia en la preservación del legado de la duquesa.

Cayetano asegura que no ha querido dejar el asunto en el aire y que ya ha hablado directamente con su sobrino. "Se lo he dicho personalmente", ha confesado.

Aun así, sostiene el aristócrata que prefiere centrarse en la satisfacción que le produce haber contribuido a rendir un homenaje que, en su opinión, su madre merecía desde hace tiempo.

"Por lo demás, muy orgulloso porque yo creo que se le ha hecho el homenaje que ya merecía, habiendo sido el personaje femenino, para mí, más relevante", ha añadido.

Fernando Fitz-James Stuart. Gtres

Además de abordar las cuestiones familiares, Cayetano Martínez de Irujo también ha hablado sobre su reciente regreso a la competición hípica.

Tras un largo periodo alejado de los concursos, el jinete ha vuelto a subirse a un caballo, aunque reconoce que esta etapa es muy distinta a la que vivió en su juventud.

Su retorno ha estado marcado por sensaciones nuevas, más ligadas a la prudencia que a la adrenalina.

"Me encontraba, como dije en mi Instagram, como un principiante, con un poco de miedo, cierta inseguridad. Ya no tienes los mismos reflejos, aunque estoy bastante en forma, pero claro, no es lo mismo y es un deporte de riesgo", ha agregado.

En esa línea, el hijo de la duquesa de Alba admite que la edad le ha hecho ver el deporte desde otra perspectiva. "Desde los 16 años decidí ser jinete y entonces no tenía miedo a nada. Pero cuando pasa un año y medio y te ves otra vez ahí, eres muy consciente del riesgo".

"Tu cuerpo ya no tiene la misma flexibilidad, la misma destreza y, sobre todo, los reflejos. Cuando notas que no reaccionas igual ante una caída, aumenta el riesgo, pero bueno, yo soy así", concluye el duque de Arjona.

El centenario de Cayetana

Los actos organizados por la Casa de Alba han tenido como objetivo reivindicar la figura de la duquesa, fallecida en 2014 y recordada por su carácter único, su influencia social y su papel como referente femenino en la aristocracia española.

La exposición inaugurada con presencia del rey Felipe VI (58) ha sido uno de los eventos más destacados, reuniendo objetos personales, documentos históricos y piezas artísticas que ilustran la vida de Cayetana.

Su legado continúa vivo en la memoria colectiva y en la labor de sus hijos, aunque las diferencias entre ellos hayan quedado evidenciadas en este centenario.