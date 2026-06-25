Violeta Mangriñán encuentra en Zara el chaleco entallado que eleva cualquier look este verano

Violeta Mangriñán (32 años) vuelve a demostrar su capacidad para convertir prendas aparentemente sencillas en auténticas tendencias.

En esta ocasión, la influencer ha apostado por una de las piezas más elegantes y versátiles de la temporada: un chaleco entallado de la línea ZW Collection de Zara, una propuesta que confirma el regreso de la sastrería femenina como una de las grandes protagonistas del verano.

Con un precio de 45,95 euros, la prenda reúne sofisticación, comodidad y ese aire refinado que tanto triunfa entre las amantes del estilo minimalista.

Durante los últimos meses, los chalecos han dejado de ser una pieza exclusivamente asociada a los trajes clásicos para convertirse en uno de los básicos más deseados del armario femenino.

Firmas de lujo y marcas de moda asequible han apostado por reinterpretar esta prenda, que hoy se lleva tanto como parte de conjuntos coordinados como en estilismos más relajados. Violeta Mangriñán confirma esta tendencia con una versión elegante y muy favorecedora.

Violeta Mangriñán con un chaleco de Zara. Instagram

El diseño pertenece a la colección más cuidada de Zara y está confeccionado en una hilatura con mezcla de algodón, una composición que aporta estructura sin perder ligereza. Gracias a este tejido, el chaleco mantiene una silueta definida pero cómoda, perfecta para los meses de calor.

La prenda presenta un cuello redondo y diseño sin mangas, una combinación que potencia su versatilidad y permite adaptarlo fácilmente a diferentes estilos.

Puede llevarse directamente sobre la piel, como hacen muchas prescriptoras de moda actualmente, o combinarse con camisas ligeras y camisetas básicas para crear looks más relajados.

Uno de los elementos más especiales del diseño son sus alamares frontales, un detalle que sustituye al tradicional cierre de botones y aporta personalidad a la prenda.

Este acabado introduce un ligero guiño a la sastrería más sofisticada y convierte el chaleco en una pieza mucho más especial.

El modelo incorpora además bolsillos de vivo delanteros y un forro interior a tono, dos detalles que refuerzan la calidad visual del diseño y contribuyen a su acabado elegante.

Chaleco Entallado ZW Collection. Zara

Todo ello se traduce en una pieza muy cuidada que podría confundirse fácilmente con propuestas de firmas de precio superior.

Violeta Mangriñán vuelve a apostar así por una moda funcional pero con personalidad, demostrando que las prendas de inspiración sastre siguen siendo una de las inversiones más inteligentes de la temporada.

Además, este tipo de chalecos favorecen especialmente porque estilizan la figura y aportan estructura sin resultar excesivamente formales.

En definitiva, el chaleco entallado ZW Collection de Zara que luce Violeta Mangriñán es una muestra perfecta de cómo la elegancia contemporánea puede construirse a partir de piezas sencillas, bien confeccionadas y fáciles de combinar.

Una prenda atemporal que promete seguir siendo tendencia mucho más allá de esta temporada.