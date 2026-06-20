Guerra por el apellido Valère: el viudo de Olivia quiere que los hijos mayores de la empresaria se lo quiten y usen el suyo

El apellido Valère vuelve a ocupar titulares en la prensa española, y no precisamente por temas empresariales ni emotivos homenajes rendidos a la querida y recordada Olivia Valère. La familia ocupa la primera plana por otra nueva guerra que, en realidad, lleva tiempo gestándose.

Sabido es que tras el deceso de la empresaria marbellí estalló una contienda sin igual entre los hijos mayores de ésta, Arnaud y Karen -vástagos nacidos del primer matrimonio de Olivia con Albert Albouhair- y su último esposo, su viudo, Philippe Roger Valère.

El motivo de aquella disputa -de la que todavía quedan algunos rescoldos- fue económico, con la herencia que dejó Olivia en liza. No obstante, ahora la riña entre los hijos mayores de la empresaria y Philippe tiene que ver con el uso del apellido Valère, tal y como conoce EL ESPAÑOL en exclusiva.

Para entender esta historia hay que explicar que la relación de Arnaud y Karen con el viudo de su madre se enconó sobremanera tras la muerte de la empresaria. Todo adquirió un cariz bastante delicado cuando ambos hermanos Albouhair no dudaron en ir a los tribunales.

Philippe Valere junto a su mujer, Olivia Valere. Gtres

Fue en 2023 cuando los hijos mayores de Olivia solicitaron una intervención judicial en relación a la herencia por no ponerse de acuerdo en un pacto extrajudicial con Philippe, el heredero universal de la fortuna de Olivia, amasada, por cierto, durante el matrimonio.

Cuenta una fuente de total solvencia a este medio que Philippe, una persona nada dada a lo bélico, calmada, armoniosa y afable, siempre procuró tender puentes con estos dos hijos de Olivia. Antes y después del deceso. Procuró Roger Valère llegar a acuerdos, frenar el escándalo.

Hasta que ha llegado un momento, tal y como lo narran a este diario, en que Philippe se ha cansado. Le molesta especialmente la falta de interés en llegar a ententes y, sobre todo, que Arnaud y Karen sigan usando el apellido Valère, el sobrenombre de nacimiento de Philippe.

Porque hay que hacer aquí un apunte: el apellido Valère le pertenece a Philippe, no a Olivia. Philippe Roger Valère, "en su infinita generosidad", apunta el informante, le cedió, por así decirlo, a su esposa el uso del apellido. Dicho mejor: ella lo adoptó cuando contrajeron matrimonio.

Y así nació social y empresarialmente Olivia Valère. Todos la conocieron como Olivia Valère, pero siempre a raíz de esa suerte de tradición que dicta que, tras el matrimonio, la mujer pasa a usar el apellido del marido como propio o como apellido principal.

En esos años, no sólo Olivia hizo uso del Valère, y ahí está el problema que hoy atañe a la familia de la empresaria: también Karen y Arnaud se han hecho llamar Valère en todos estos años. Y así siguen en la actualidad, en vez de usar su apellido paterno, Albouhair.

La empresaria Olivia Valère. Gtres

A Philippe, se deja claro, el tema del apellido le hubiera dado igual; no le habría prestado la menor atención, si no fuera por que existe una tensión, un clima desagradable que no se intenta mejorar. Ante estas, él reflexiona que cada uno use y haga gala de su apellido de nacimiento.

De momento, y así lo corrobora este periódico, Philippe no ha interpuesto ninguna acción legal o demanda para reclamar esto por vías legales. Él desea que antes de llegar a ese escenario los hijos mayores de Olivia entren en razón y, de buena voluntad, dejen de usar su apellido.

EL ESPAÑOL ha podido conocer, además, que Philippe no sólo desea que nadie use su apellido, también ha registrado la marca Olivia Valère.

Olivia, siempre en el recuerdo

Lo que, de seguro, une a toda la familia, pese a las discrepancias, es el recuerdo de Olivia, esa mujer poderosa que no sólo hizo historia en un sector tan difícil -para la mujer- como el empresarial y el nocturno, sino que, en vida, fue el pegamento de todos.

Cuando ella estaba no es que no hubiera problemas, es que no subían a la superficie mediática. Olivia Valère es sinónimo de Marbella, de lujo, de fiesta y glamour.

Olivia Valere en 1993 en su mansión de Marbella.

La llegada de la querida y respetada empresaria a la ciudad andaluza, aquel 1985, cambió para siempre el concepto del ocio y de la noche. Olivia era magnética y tenía algo único y genuino: carisma, mucho charme.

Puso Marbella en el centro del mundo. Las grandes estrellas mundiales quisieron estar con ella, en ese templo -a ella le encantaba llamarlo palacio- que fue su discoteca, bautizada como ella, Olivia Valère. Levantó aquel edificio en la carretera de Istán con toda la ilusión.

Era su capricho e hizo de él -y con él- historia hasta el final de sus días. La ciudad andaluza, en definitiva, le debe mucho a Valère. De ahí que EL ESPAÑOL conociera, hace unas semanas, que se le está preparando un bonito homenaje.

Una rotonda de la ciudad llevará su nombre. Una iniciativa que ha emocionado a la familia. La idea de homenajear a Olivia comenzó a perfilarse nada más fallecer, en 2022. Entonces, el ayuntamiento marbellí contactó con Philippe Roger Valere, su viudo, para trasladarle la intención del consistorio.

"Se hicieron unas obras en la carretera de Istán, que es donde está la discoteca Olivia Valere. Y ahí se han construido distintas rotondas. Y la rotonda que está pegada al edificio se va a llamar Rotonda Olivia Valere", se informó entonces.

"Todavía no se ha inaugurado. La carretera ya está casi terminada; todavía queda algún tramo por finalizar", se agregó. Se informó que la emoción de Philippe y de sus hijos, Virginia -fruto de un matrimonio anterior a Olivia- y Xavier -único hijo en común-, fue grande.

Discoteca, alquilada

El pasado mes de abril se conoció que la emblemática discoteca de Marbella Olivia Valère tomaba otro rumbo. Cerraba una etapa y abría otra.

Olivia Valere en una fotografía de archivo. Gtres

La familia Valere ha tomado la decisión de ceder el local, de alquilarlo al multimillonario británico y boxeador Joe Fournier y a sus socios en España, los mexicanos Mandala Group, liderado por la familia Altamirano.

EL ESPAÑOL ha podido aclarar en las últimas horas que la discoteca no ha "cerrado", como se han titulado algunos artículos: tan sólo comienza una nueva era tras la mencionada cesión, que durará 10 años. Es tan sólo "un cambio, una evolución".

La familia Valere, eso sí, seguirá siendo la dueña del edificio en su totalidad, en el que, además, está el restaurante familiar, que continuará capitaneado por el apellido Valere.

Philippe Valere, viudo de Olivia, es un empresario con una gran visión y capacidad de emprendimiento. Sobre todo, este abogado parisino es, además, alguien que conoce el mercado del ocio y sabe los tiempos que atraviesa.