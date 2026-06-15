Andrés Pajares, 86 años, sobre su infancia: "Mi padre era camarero y trabajaba 18 horas por menos de 100 pesetas"

A sus 86 años, Andrés Pajares ha vuelto a demostrar la fortaleza que lo caracteriza tras recibir el alta médica. En los últimos días, el veterano intérprete ha mantenido en vilo a su entorno tras tener que ser ingresado de urgencia en un hospital de Madrid a causa de una neumonía.

Afortunadamente, tras unos días de tratamiento y cuidados médicos, el actor ya se recupera favorablemente.

Este último bache de salud invita, inevitablemente, a repasar la mirada de un hombre que hizo reír a millones de españoles y que esconde, tras su perenne sonrisa, una historia de orígenes humildes, sacrificios familiares y un camino adoquinado, única y exclusivamente, por el esfuerzo de un trabajador infatigable.

Todos estos recuerdos quedaron plasmados en su libro Mis memorias... antes de que se me olviden, editado por Almuzara, una obra autobiográfica que escribió con la inestimable ayuda de Juan José Montijano Ruiz y que lanzó en 2019.

El fantasma de la pérdida en su infancia

Andrés Pajares Martín nació el 6 de abril de 1940 en el seno de una familia muy humilde, concretamente en la madrileña calle de Arriaza, en pleno barrio de Argüelles.

Sus padres, Mercedes y Andrés, eran un matrimonio de trabajadores -él, camarero; ella, cocinera- cuya existencia quedó marcada por la tragedia once años antes de que el actor naciera: la pérdida de un hijo varón a causa de una fulminante bronquitis.

Esta dolorosa vivencia convirtió a Pajares en el centro absoluto de sus vidas. "Tuve un hermano 11 años mayor que yo que murió. Mis padres no quisieron volver a tener más hijos, pero, lo que son las cosas, vine al mundo", confesaba el propio intérprete en una entrevista en La Razón en 2019, coincidiendo con la promoción de sus memorias.

Una condición que no siempre gestionó bien: "Para mí ha sido muy jodido ser hijo único", añadía en dicho diario.

Aquel trauma pasado se tradujo en cierta sobreprotección y un esfuerzo sobrehumano por parte de sus progenitores. "Recuerdo que su obsesión, y la de mi madre, era que yo me alimentara bien (...). A mí, pues, nunca me faltó de nada. Mis padres comían cualquier cosa, pero para mí traían lo mejor", destacó en una entrevista en Semana.

El recuerdo de su padre es el de un héroe de la clase obrera de la posguerra. "Mi padre trabajaba 18 horas diarias, siempre de pie, a cambio de un jornal que no pasaba de las 100 pesetas", rememoraba con crudeza en la citada revista.

A pesar de la dureza de las jornadas, el cariño no faltaba en aquel hogar: "Él era un hombre estupendo, muy divertido, que trabajaba de camarero en lo que antes se llamaba un colmado", recalcaba con orgullo.

De mal estudiante a colarse en el circo

El destino que Mercedes soñaba para su hijo distaba mucho de los escenarios. El propio Pajares reconoce que era un "pésimo estudiante" y evoca entre risas las aspiraciones de su madre.

"Si por mí hubiera sido... pero mi madre se empeñó en que tenía que estudiar para llegar a ser director de banco".

Sin embargo, el niño ya sentía una pasión irrefrenable por las artes escénicas durante su "feliz" infancia.

Con tan solo 9 años, saboreó las mieles del éxito al ganar el primer premio en el concurso para noveles La gran ilusión, de la Cadena Ser (entonces Radio Madrid), donde recitaba monólogos escritos por él mismo. La llamada de las tablas era tan fuerte que, cinco años después, en plena adolescencia, tomó una decisión drástica.

"A los 14 años dejé de estudiar y desempeñé diversos oficios: mecánico, mecanógrafo, botones, camarero... Pero lo mío no era eso. Lo mío era el teatro", recordaba en su charla con Semana.

En aquellos años de juventud, su picaresca y su amor por el espectáculo le llevaban a cometer pequeñas travesuras dominicales. "Los domingos me colaba en el circo Price. Aprovechando la salida de la primera sesión, me escondía en los servicios hasta el comienzo de la segunda sesión, que presenciaba desde cualquier sitio", narraba en la publicación.

Su debut profesional llegó al cumplir los 17 años en el prestigioso 'York Club' de la Gran Vía madrileña. Allí ejerció como una suerte de showman.

"Hacía de todo, desde retirar el micrófono hasta anunciar a los divos, pasando por mis actuaciones como caricato. Tenía buena pinta, me vestían con un frac rosa y lo mismo hacía mímica que imitaciones. Y me pagaban extraordinariamente bien", desvela en sus memorias.

El amor en los carromatos

Poco después, en 1957, la vida de Pajares cambió al conocer a María del Carmen Burguera, artísticamente conocida como 'Maby'. Juntos formaron una pareja cómica y se curtieron en la durísima España de la época.

"Actuamos en innumerables pueblos sin agua, donde nos lavábamos con gaseosa. Viajábamos en incómodos e incomodísimos carromatos, como los más humildes titiriteros", ha relatado sobre los inicios de una historia de amor inquebrantable.

"Pero Maby y yo, a pesar de tantas privaciones, éramos felices porque estábamos juntos las 24 horas del día", ha subrayado.

El gran trampolín profesional de la pareja llegó en 1959, cuando consiguieron el contrato para acompañar artísticamente a la Vuelta Ciclista a España, lo que les otorgó una enorme visibilidad.

A la par que su fama crecía, Pajares se convirtió en un habitual de la noche madrileña, frecuentando locales míticos como el bar Triana, ubicado en la calle Aduana. Un hervidero cultural y social.

"Allí iban toreros, futbolistas, intelectuales... y no sé si políticos, pues no me imagino a Franco alternando por la zona. Mejor que no lo frecuentaran porque no me interesan nada", ha apuntado.

Carlos Herrera,, Andrés Pajares, Fernando Esteso y Santiago Segura en un evento en Madrid, en 2024. GTRES

El fenómeno Pajares y Esteso

A lo largo de toda una vida de esfuerzo en la que terminó montando su propia compañía de revistas, Pajares convirtió su carrera en una filmografía monumental con más de 40 películas.

Aunque demostró una portentosa valía dramática en la madurez de su carrera -logrando el prestigioso Premio Goya al Mejor Actor en 1990 por su magistral interpretación de Paulino en ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura-, sus trabajos más recordados y taquilleros por el gran público fueron los que rodó junto a su inseparable compañero y amigo Fernando Esteso.

Bajo la dirección de Mariano Ozores, la dupla Pajares-Esteso se convirtió en un fenómeno sociológico insólito en la España de la Transición, protagonizando nueve películas que reventaron las taquillas del país.

Títulos icónicos como Los bingueros (1979), Yo hice a Roque III (1980), Los liantes (1981) o Padre no hay más que uno (1982) forman parte imborrable de la historia del cine de humor español.

Las sombras de su vida personal

Sin embargo, detrás del aplauso del público, la vida privada de Andrés Pajares ha transitado por caminos sinuosos y trágicos.

Uno de los golpes más devastadores fue la pérdida de su amor y compañera de escenarios, Maby, -y madre de su hijo mayor, Andrés Burguera (59), a causa de un cáncer. Esta pérdida sumió al actor en una profunda tristeza.

Tras el doloroso luto por Maby, Pajares rehizo su vida sentimental tras conocer a Conchita 'Chonchi' Alonso, quien se convirtió en su segunda esposa.

Fruto de esta unión nació su hija Mari Cielo Pajares (50). A pesar de los años de estabilidad, la relación terminó rompiéndose de forma tormentosa en 1997.

La ruptura no fue, en absoluto, amistosa. Dio paso a una época turbulenta marcada por las disputas televisadas y un progresivo distanciamiento entre el actor y sus hijos mayores, aireado con frecuencia en los platós de los programas del corazón.

El panorama familiar del cómico dio un vuelco en el año 2003, cuando Pajares sorprendió a la opinión pública al presentar oficialmente a su hija 'secreta', Eva.

Nacida en 1971 fruto de una relación esporádica anterior, Eva permaneció alejada del foco mediático durante más de tres décadas hasta que el actor decidió reconocerla públicamente, sumando un capítulo de reconciliación a una biografía tan intensa, compleja y apasionante como las películas que le dieron la gloria.