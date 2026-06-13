Revés judicial para Rosario Bermudo: Soria y Madrid se desentienden de su caso y su lucha "cae en punto muerto"

Rosario Bermudo (74 años) no le ve el fin a una guerra judicial que, según confirma EL ESPAÑOL, ya se le está haciendo demasiado tediosa. A estas alturas, muchos conocen el litigio que libra la hijastra de la 'duquesa roja' en aras de percibir la totalidad de su parte de la herencia paterna.

La hija primogénita, y reconocida como tal, de Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, inició una batalla para que sus hermanos le devolvieran lo que es suyo; lo que la Justicia así lo ha decretado. Casi todos le dieron su parte del montante.

Sólo uno de los González de Gregorio se ha ido resistiendo en este tiempo a pagar: su hermano Leoncio Alonso (69). Éste fue incluso acusado por alzamiento de bienes, por parte de la defensa de Rosario, hace unos meses, como informó convenientemente este periódico.

Rosario Bermudo junto a su hermano, Gabriel, el 27 de mayo de 2025, en Soria. Europa Press

Tanto Bermudo como Fernando Osuna, su abogado, arguyeron entonces tener suficientes pruebas para acreditar ese presunto delito. El caso comenzó a dirimirse en Soria -donde el padre de todos tenía el grueso de su patrimonio-, y después recayó en los juzgados de Madrid.

Además, este traslado aconteció porque según el mencionado letrado las presuntas operaciones fraudulentas bancarias de Leoncio "se hicieron en Madrid, no en Soria". Ahora, pasadas las semanas, un giro de 180 grados ha experimentado este caso en forma de revés judicial.

De varapalo para Rosario Bermudo. Tanto Soria como Madrid se desentienden de su caso, no quieren trabajarlo. Así lo confirma EL ESPAÑOL con Fernando Osuna. "Los juzgados de naturaleza penal de Madrid y Soria discuten sobre la incompetencia de cada uno de ellos".

No son, qué duda cabe, buenas noticias para Bermudo. Cuenta alguien cercano a ella que está "cansada" de esta cuestión, que ya ha empezado a acusar el desgaste emocional, cuando no económico, que ha ocasionado este embrollo legal. Se habla que todo "ha caído en punto muerto".

Eso sí, existe una tibia esperanza y la familia Bermudo tiene todas sus energías depositadas en el Tribunal Supremo. Es "muy probable" que el TS ponga fin a esta lucha, resuelva el caso. ¿Cuándo? Va para muy largo, a tenor de las palabras de Osuna: "Tardará. El TS tiene mucho trabajo".

Rosario Bermudo.

No está todo perdido. En lo que respecta a lo que todavía se le adeuda a Rosario por parte de Leoncio, se detalla a EL ESPAÑOL que son 200.000 euros.

El presunto alzamiento de Leoncio

El pasado mes de marzo, Fernando Osuna informaba a EL ESPAÑOL sobre el supuesto delito que habría cometido Leoncio González de Gregorio, actual duque de Medina Sidonia.

"Es posible que se sigan practicando pruebas. Declaraciones de empleados y cargos del banco, testigos... Nuevas declaraciones de la perjudicada y del investigado. Así hasta completar todas las pruebas. Lo que se llama terminar la instrucción", explicó Fernando.

"Posteriormente se pasa todo al Fiscal para que acuse. Más tarde, a las acusaciones particulares. Lo último es el juicio oral", remachó el letrado su explicación.

Así las cosas, habría claros indicios de que Leoncio, XXII duque de Medina Sidonia, haya presuntamente ocultado de manera premeditada su capital para evitar liquidar la deuda que, por sentencia de un juez, tiene con su hermana.

"Leoncio contaba con cuentas de valores en un banco, con saldos que podrían cubrir casi la totalidad de la deuda reclamada por Rosario", detalló Fernando hace un tiempo.

"A sabiendas de esta deuda y su reclamación judicial, (Leoncio) dio instrucciones a su entidad bancaria para cancelar, ocultar o disponer de ese dinero con el fin de evitar que Rosario cobrara", se añadió.

Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo.

Asimismo, los representantes legales de Rosario Bermudo indican que "de la averiguación patrimonial realizada respecto al querellado se desprendía que éste contaba con unas cuentas de valores en la entidad bancaria y con saldos que dejaron de existir".

"Todo apunta", por consiguiente, "a que Leoncio se alzó con sus bienes realizables para impedir o frustrar el cobro de Rosario".

Cabe recordar que, desde el punto de vista jurídico, ocultar o disponer fraudulentamente de activos para evitar que los acreedores puedan cobrar constituye presuntamente un delito de alzamiento de bienes.

En esta guerra familiar que se remonta al año 2014 hay, al menos, un aspecto positivo. Y es que "los otros tres hermanos han abonado casi la totalidad de la deuda".

Pilar, hermana de Rosario Bermudo, en una imagen de archivo.

Cabe recordar que en octubre de 2024, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro hijos del desaparecido José Leoncio González de Gregorio y Martí a pagar a Bermudo, hija biológica reconocida por el aristócrata, un total de 1,2 millones de euros en concepto de herencia tras el fallecimiento de este.

Hasta la fecha, tres de los hermanos, -Gabriel, Javier y Pilar-, ya han abonado las cantidades que le corresponde a cada uno.

Nacida en 1950, Rosario Bermudo fue reconocida legalmente como hija de Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la duquesa Roja", en el año 2017.

Fue una prueba de ADN la que confirmó su vínculo biológico con el aristócrata y, por tanto, la hizo merecedora, con todas las de la ley, de recibir parte de su herencia.

Para poder realizar las pruebas de ADN, Bermudo tuvo que iniciar un complejo proceso legal que incluyó la exhumación del cuerpo de su padre. Una vez realizados los exámenes genéticos se confirmó su filiación con un 99,99% de certeza.