Morante de la Puebla se sincera tras su dolorosa separación: "Mi condición psíquica no es la que me gustaría"

Morante de la Puebla, en la corrida del Corpus, en Sevilla, el pasado 4 de junio. GTRES

Sevilla ha vuelto a rendirse a los pies de Morante de la Puebla (46 años), aunque esta vez los aplausos no han resonado en el albero de La Maestranza, sino en un acto institucional de hondo calado.

El torero ha recibido el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla de manos del alcalde, José Luis Sanz. Un reconocimiento que llega en un año de gracia en los ruedos, -en la cumbre de su madurez con la espada-, pero que se ha transformado en un regalo con sabor agridulce.

Y es que, a día de hoy, la luz de sus triunfos profesionales coexiste con la sombra de un proceso personal complejo, marcado por el difícil bache anímico que atraviesa tras hacerse pública su separación matrimonial de quien ha sido hasta ahora su esposa, Elisabeth Garrido.

El torero Morante de la Puebla. Alfonso de Herrán

"Ahí vamos, día a día"

Lejos de parapetarse tras el triunfo, Morante ha optado por la verdad desnuda al recoger el galardón. Al ser preguntado por la prensa, el diestro de La Puebla del Río no ha esquivado la dualidad que marca su día a día actual.

Así, ha verbalizado, con una honestidad desgarradora, la brecha que separa al mito del hombre. Si bien en los ruedos está viviendo una etapa de auténtica gloria, su condición emocional no es la que le gustaría.

"Profesionalmente sí que estoy viendo creo que el mejor momento. Después, mi condición psíquica no es la que me gustaría", ha reconocido.

Con un revelador "personalmente, pues ahí vamos, día a día, día a día", el torero ha dejado claro que la plenitud frente al toro no siempre se traduce en paz interior, y que afronta este bache emocional con la misma prudencia que requiere una faena difícil: paso a paso, sin mirar más allá del presente más inmediato.

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El fin de su matrimonio

Fue el pasado 25 de mayo cuando saltó la noticia. Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido ponían fin a su matrimonio tras 16 años juntos y dos hijas en común.

Entonces, el matador de toros hablaba por primera vez, tras la ruptura. A pesar de su habitual discreción en lo relativo a su vida privada, aseguraba que su depresión había tenido mucho que ver en el deterioro de la relación.

"Es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares", explicaba. "Bueno, ahora salida la noticia. Pero la verdad es que ya hace bastante tiempo", confirmó durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde fue reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad.

Morante de la Puebla, en la corrida del Corpus, en Sevilla, el pasado 4 de junio. GTRES

"Uno tiene que mantener el tipo"

En este acto en Sevilla, el torero ha definido este premio como "muy especial". Valora especialmente que "la gente que disfruta en la calle y la plaza coincidan en que he sido el merecedor de este premio", subrayando la importancia que concede al respaldo de la afición.

También habló de la rivalidad en los ruedos, un aspecto que considera sano y necesario: "Siempre es beneficioso, ¿no? Creo que la rivalidad y el que uno quiera estar mejor que otro... pues es beneficioso, claro que sí, ¿no?", detallaba.

"El público lo agradece y no es solo con Roca Rey, sino con todos los toreros intento siempre de estar mejor que ellos aunque después en la intimidad nos demos un abrazo y todos seamos amigos", añadía, "pero no cabe duda que en la plaza quiero que todos los aplausos los mayores posibles sean para mí".

El diestro ha reconocido, además, el peso que conllevan tantos reconocimientos y el compromiso que siente cada tarde que se viste de luces.

Así, aseguraba: "Claro que sí, uno cuando se viste de torero y se pone delante del toro y del público, uno tiene que mantener el tipo".

"Y no solo eso, sino que a la vez tiene que entregarle al público todo lo que uno lleva dentro. Eso a veces es difícil, pero es a lo que uno le pone más empeño. Y lo más difícil es sin duda la responsabilidad de mantener la ilusión de los aficionados", ha zanjado.