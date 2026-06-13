Candela Peña, 52 años, sobre su infancia en el municipio de Gavà, en Barcelona: "En mi casa no había ni televisor ni teléfono"

Basta con abrir Instagram o TikTok para percatarse de que vuelve a ser la chica de moda. Los hilarantes vídeos de Candela Peña (52 años) circulan una y otra vez por las redes sociales. En ellos se la puede ver haciendo de sí misma en La Revuelta, o participando en diversos podcasts y entrevistas. No cabe duda: es su momento.

La actriz, que en la actualidad triunfa como fichaje estrella del programa de David Broncano (41) en TVE, está aprovechando muy bien el tirón mediático que le brinda su labor al frente de las cámaras. Tanto, que se ha convertido en la it girl del momento. Todos los medios se la rifan.

Hace apenas unos días ha estrenado La desconocida, dirigido por Gabe Ibáñez, en Netflix, un thriller que le ha brindado su primer papel protagonista en seis años.

"De adolescente, me hubiera venido bien un móvil"

En esta especie de ebullición de su popularidad, este mes copa la portada digital de la revista Elle. Lo cierto es que hay causas más que justificadas para que esté viviendo este nuevo boom.

Dotada de una vis cómica única, casi todo lo que suelta por la boca arranca una carcajada a cualquiera. Cada vez que abre la boca sube el pan.

Es por eso que cuando ha hablado de su infancia y su juventud en Gavà, a 15 kilómetros de Barcelona, sus palabras no han pasado desapercibidas. En una charla reciente con María Guerra en el podcast La Script, Candela Peña mostró su faceta más personal.

En un momento de sinceridad, la intérprete comentó que cree que su vida habría sido muy diferente si hubiera nacido en la época de la tecnología. Confesó incluso que, si hoy tuviera 20 años, quizá optaría por ser creadora de contenido antes que dedicarse de lleno a las artes escénicas.

''Pienso que, para la adolescente que yo era, me hubiera venido muy bien tener un móvil, porque en mi casa no había ni tele ni teléfono", admitía.

"En aquel negror de mi habitación, yo podría haber hecho un mundo. Esa necesidad de expresión, ahora, a esta edad, no sé dónde colocarla. No sé a quién puedo hacer yo, en este momento, víctima de mi expresión'', añadía.

El gran momento de Candela Peña

En una casa sin televisión, las películas se convirtieron en el principal entretenimiento de la infancia de Candela Peña.

La actriz ha recordado en varias ocasiones cómo, después de hacer los deberes, cruzaba al Cine Maragall, ubicado junto al bar que regentaban sus padres. Allí, el acomodador le permitía entrar gratuitamente a las sesiones continuas a cambio de que improvisara pequeños espectáculos o bailes para los asistentes.

Aquellas tardes entre butacas y pantallas despertaron de forma temprana su pasión por el arte dramático, mucho antes de recibir formación teatral.

Cabe destacar que la ausencia de tecnología supuso un impacto enorme cuando fue contratada a los 18 años como presentadora musical en TV3.

La propia actriz ha reconocido que llegó a un plató de televisión "sin saber de música y sin saber de tele", precisamente porque nunca había tenido acceso regular a estos medios de comunicación en su entorno doméstico.

Más tarde, utilizó el dinero de sus primeros sueldos en televisión y sus primeros ahorros para pagar sus estudios de interpretación en la Escuela de Nancy Tuñón en Barcelona. También le sirvió para financiar su posterior traslado a Madrid, donde continuó su formación con Juan Carlos Corazza.

La actriz Candela Peña posando para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

En la actualidad, Candela Peña atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera.

Tras arrasar en la temporada de premios de 2025 -con galardones como el Platino, el Iris y el de la Unión de Actores- por su aplaudida encarnación de Rosario Porto en la exitosa miniserie de Netflix El caso Asunta (2024), ha continuado su racha en televisión liderando el elenco coral femenino de Furia (Max, 2025), la nueva apuesta del director Félix Sabroso.

A esta innegable presencia en la pequeña pantalla se suma su más reciente incursión cinematográfica en La desconocida (2026), coprotagonizado junto a Ana Rujas, donde su sólido papel como la detective Anna Ripoll ha catapultado a la cinta hasta el codiciado número uno de lo más visto en Netflix España a escasas semanas de su estreno.