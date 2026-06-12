Beret, en libertad provisional y con una orden de alejamiento tras ser detenido como supuesto autor de una agresión sexual

El titular del Juzgado número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia deSevilla, en funciones de guardia, ha acordado este jueves, 11 de junio, la puesta en libertad provisional del conocido cantante Beret (29 años).

El artista había sido detenido previamente por su presunta implicación en un delito de agresión sexual, el cual habría tenido lugar en la capital andaluza durante el pasado mes de abril.

A pesar de decretar su puesta en libertad, el magistrado ha impuesto severas medidas cautelares para proteger a la presunta víctima.

El investigado tiene la prohibición estricta de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante. Asimismo, como medida adicional para evitar el riesgo de fuga, el juez ha ordenado la retirada de su pasaporte por un periodo inicial de tres meses.

Silencio en la sede judicial: no hizo declaraciones

Durante su comparecencia en el juzgado, el artista sevillano optó por una estrategia de máxima prudencia. Así, se acogió a su derecho constitucional a no declarar, rechazando responder a las preguntas de la acusación y del propio magistrado.

Inicialmente, las diligencias judiciales le atribuyen un presunto delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal vigente.

El paso del detenido por el juzgado de guardia responde únicamente a la regularización de su situación personal.

A partir de ahora, la instrucción del caso y la investigación minuciosa de los hechos denunciados correrán a cargo del Juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, que será el encargado de esclarecer lo ocurrido el pasado mes de abril.

Beret

Se desconoce la identidad de su denunciante

Hasta el momento, no se han dado a conocer ni la identidad de la denunciante ni más detalles sobre las circunstancias en las que presuntamente se produjeron los hechos.

La detención del cantante sevillano se ha producido apenas 48 horas después de participar en varios actos vinculados a la visita del papa León XIV (70) a España.

El pasado martes, Beret intervino en la Vigilia de Oración con Jóvenes celebrada en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, un encuentro que reunió a miles de asistentes y contó con la presencia del Pontífice.

Durante el acto, interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos Superhéroes, acompañado por el artista italiano Mr. Rain y un coro infantil.

Días antes, el sábado, el músico también había formado parte de la vigilia multitudinaria organizada en la Plaza de Lima de Madrid con motivo de la llegada del Papa a la capital.

Ante miles de fieles y jóvenes congregados para la ocasión, Beret ofreció varias actuaciones, incluyendo una interpretación de Lo siento, uno de los mayores éxitos de su carrera.

No es la primera vez que Beret pone música a un acto presidido por un Pontífice. El artista actuó en 2023 ante el papa Francisco en la Sala Nervi del Vaticano, una cita que calificó después como una vivencia inolvidable debido a la relevancia del escenario y la dimensión del evento.