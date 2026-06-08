'La gobernanta', la mujer que no se separa de Tita Thyssen en su etapa de salud más delicada: su papel clave en Sant Feliu

Carmen Cervera (83 años), la baronesa Thyssen, sigue recuperándose en su casa de Sant Feliu de Guíxols de la grave neumonía que padeció hace unas semanas y la obligó a trasladarse por unas horas a un centro médico. Desde el pasado mes de abril, la salud de Tita ocupa titulares.

Periodistas y paparazzi tienen el objetivo puesto en su domicilio del Bajo Ampurdán. Frente al silencio de la protagonista -sólo se han hecho públicas unas declaraciones que se le atribuyen a la Baronesa-, las noticias no cesan y la expectación es máxima en prensa y televisión.

La última información que se ha conocido es que la Thyssen habría expulsado de su entorno a varias personas de seguridad, contratadas por ella y que, se entiende, eran de su total confianza. Se ha apuntado en Y ahora Sonsoles que esta medida obedece a una suerte de muro de protección.

La baronesa Thyssen ha recibido un reconocimiento en Barcelona. Europa Press.

Entendería la mecenas que, tras el bache de salud, es conveniente reducir su círculo de confianza y, así, evitar posibles filtraciones a la prensa. A este respecto, EL ESPAÑOL tan sólo ha podido conocer que a Carmen "no le gusta que se chismorree sobre ella". De ahí, su celo en cuanto a su entorno.

Esto no significa, aclara quien conoce la auténtica realidad de Tita en Mas Mañanas, que la coleccionista de arte esté al tanto de lo que se dice, escribe o especula sobre su figura. "Le filtran poco y ella no ve nada", se desliza a EL ESPAÑOL.

Una suerte de aislamiento que también han apuntado periodistas como Beatriz Cortázar e Isabel Rábago. Estas profesionales, además, han deslizado que es muy probable que ni siquiera la Baronesa tenga a mano su teléfono móvil y sea ella quien esté en comunicación con quien le escribe.

Ella está centrada en su salud, y se le ha recomendado que centre todas sus energías en eso. Por otro lado, la Baronesa está siempre rodeada de personas de servicio y de familiares que no la dejan sola ni un solo instante. A la casa no ha acudido, eso sí, ningún amigo, de momento.

Junto a la quinta esposa del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza está la familia. Entiéndase por tal sus hijos, Borja Thyssen (46) y las mellizas Carmen (19) y Sabina (19), y su sobrino y mano derecha, Guillermo, Guille como se lo conoce en su entorno.

Carmen Cervera en una imagen de archivo. Gtres

También acuden a la casa médicos que vigilan la evolución de la Baronesa. Entre el personal de servicio, hay una persona que es importantísima para Carmen. Tanto, que hace tiempo ascendió de categoría. Es una mujer que está constantemente con Tita, a su lado, para lo que necesite.

A esta mujer se la conoce como La gobernanta, de tan capital es su papel y ascendencia en la vida de Carmen. Ella, junto con la familia, es una de las poquísimas personas que conoce los pormenores de la neumonía que ha sufrido la mecenas. Carmen tiene toda la confianza en ella.

Esta gobernanta se ocupa de la intendencia del día a día en la vida de Tita; ordena y manda, y ha organizado durante años la agencia profesional y personal de Thyssen. Todo pasa por ella; reuniones, comidas... Ahora, cuando la familia no está en casa, es la que se encarga de informar.

Esta profesional está en constante comunicación con Borja, Carmen hija y el sobrino Guillermo, los cuales, por motivos laborales, van y vienen de Sant Feliu, y no están a la vera de Tita tanto como les gustaría. Especial mención merece Sabina, la hija bohemia de Thyssen.

Ella sí está instalada y fija en Mas Mañanas desde que la salud de su madre se quebró después de su 83 cumpleaños. Para terminar, se desliza a este periódico que la Baronesa y su familia están deseando que esta expectación mediática escampe, que todo vuelva a la normalidad.

El Mata Mua

La baronesa Thyssen. Gtres

Pese a lo publicado en los últimos días, el Mata Mua de la baronesa Thyssen sí ha llegado finalmente a Sant Feliu, donde se encuentra ya bajo supervisión y custodia especializada.

La obra, uno de los Gauguin más emblemáticos de la colección privada de Carmen Thyssen y pieza clave en su acuerdo con el Estado, ha sido trasladada siguiendo el protocolo habitual y sin incidencias.

Su llegada no quiere decir que Tita vaya a disfrutar de él. Según se cuenta, todo lo contrario: la recuperación de la mecenas se hace incompatible con que salga a navegar.

La embarcación se ha trasladado, explican a EL ESPAÑOL, para "darle normalidad a todo y que la familia de Tita haga vida".

La graduación de Sasha

Sasha (18), el hijo mayor de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, celebró el pasado fin de semana su graduación de Bachillerato en el Colegio Americano de Madrid.

Todo un acontecimiento académico que llega en un momento especialmente delicado para la familia, marcado por la recuperación de la Baronesa.

El joven, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 31 de enero, apareció antes de la ceremonia vestido con la tradicional toga y la beca académica sobre los hombros, una imagen que simboliza el cierre de una etapa y el inicio de otra.

Sacha Thyssen, el mayor de los nietos de Tita Cervera, en su graduación. GTRES Gtres

La jornada transcurrió con la solemnidad habitual de este tipo de actos, en un ambiente de orgullo familiar y discreción mediática.

Durante la celebración, Borja Thyssen se mostró especialmente pendiente del teléfono móvil, consciente de la situación sanitaria de su madre y del interés que despierta cualquier novedad sobre su evolución.

Aun así, no quiso perderse un día tan significativo para su primogénito, que se convierte en el primero de los nietos de la baronesa en completar esta etapa educativa.

La graduación de Sasha llega como un respiro dentro de semanas marcadas por la preocupación, y supone un motivo de alegría para una familia que vive entre la atención pública y la intimidad de un momento personal complejo.