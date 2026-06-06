Diana Navarro, 48 años, sobre su infancia en Málaga: "Soy la menor de 5 hermanos. Siempre estábamos en la playa porque mi padre es pescador"

A sus 48 años, la cantante malagueña Diana Navarro se prepara para vivir uno de los hitos más conmovedores y significativos de toda su trayectoria.

El próximo lunes, 8 de junio, la artista se subirá al escenario del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, para actuar ante el Papa León XIV (70) en un multitudinario encuentro con el Sumo Pontífice.

Esta esperada cita no solo la sitúa de lleno en el foco de la actualidad, sino que pone el broche de oro a una carrera brillante y prolífica en la que ha conseguido elevar la copla, la saeta y la canción de raíz a los altares de la música española.

Diana Navarro, en un acto celebrado en Madrid, en junio de 2024. GTRES

Criada en el barrio de Huelin

A pesar de la magnitud del evento y de cantar ante la máxima autoridad de la iglesia Católica, la intérprete de Sola afronta este momento histórico con los pies en la tierra, gracias a un ancla inamovible: sus orígenes.

Cuando, en alguna ocasión, ha echado la vista atrás para rememorar sus raíces en el barrio de Huelin, en Málaga, la artista ha compartido confesiones que explican la humildad con la que asume su éxito.

"He sido la menor de cinco hermanos y según ellos he sido la más mimada. Entiendo que tienen razón. Siempre estábamos en la playa porque mi padre era pescador. Y todo el rato cantando", detalló en una entrevista a Lecturas en noviembre de 2025.

Entonces contó que disfrutó de una infancia "muy feliz". Su niñez estuvo marcada por la cercanía con el mar y el calor de una familia numerosa.

Como la más pequeña de la casa, Navarro reconoce con ternura que sus hermanos siempre le recuerdan que su hogar fue un ambiente seguro en el que empezó a fraguarse su descomunal talento vocal.

Fue, precisamente, el afecto de sus seres queridos, lo que sirvió como el gran pilar de su identidad artística y personal.

En otra charla con la Diócesis de Málaga, la artista recalcaba la realidad de su casa con absoluto orgullo. "Somos una familia absolutamente normal, con padres humildes que han salido adelante como han podido. Mi padre es 'pescaor' y mi madre ama de casa", decía.

"Mi familia es mi prioridad"

En esa misma cabecera, explicaba que el respeto al mar "lo llevamos en el código genético" y dejaba clara su escala de valores: "Mi familia es una de mis prioridades. Yo adoro mi trabajo, pero sin mi familia no tendría sentido".

Tan ligada se siente a su familia que "no concibo vivir sin esa llamada de teléfono, aunque no los pueda ver".

Precisamente esa profunda conexión con sus raíces y con la fe que mamó desde niña en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de su barrio natal otorga un sentido pleno a su próxima actuación.

El lunes 8 de junio, ante las miles de personas que abarrotarán el Bernabéu, la imponente voz de Diana Navarro resonará con la misma autenticidad con la que imaginaba a lo grande, ya desde pequeña, en su tierra natal.

Su anhelo de cantar ante al líder de la iglesia Católica es algo que ya compartió en 2024, cuando fue recibida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

"Un encuentro lleno de fe, emoción y gratitud donde pude compartir mi deseo de cantarle algún día… ¡y quién sabe si este sueño se hará realidad!", dijo entonces. Dos años después, aquel sueño, por fin, se ha hecho realidad.