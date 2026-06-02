La playa donde desconecta Mónica Carrillo: 2,7 kilómetros de arena fina, faro del siglo XIX y perfecta para baños de barros

Mónica Carrillo y la playa de Caños de Meca en un montaje de JALEOS. iStock

Lejos del ruido de las grandes ciudades y del turismo más masificado, existe un rincón en la costa gaditana donde el tiempo parece detenerse frente al Atlántico.

Allí, entre acantilados, arena dorada y puestas de sol infinitas, la periodista y escritora Mónica Carrillo (49 años) encuentra uno de sus refugios favoritos para desconectar.

Se trata de Los Caños de Meca, la pequeña pedanía de Barbate que conserva intacto ese espíritu bohemio y salvaje tan característico de la Costa de la Luz.

La zona costera que se extiende desde el Faro de Trafalgar hasta los acantilados del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate suma aproximadamente 2,7 kilómetros de playas y calas.

La playa de Caños de Meca en Cádiz. iStock

No es una única playa lineal, sino una sucesión de arenales con personalidad propia, como Playa del Pirata, Marisucia o Los Castillejos. Todas comparten la misma esencia: arena fina y dorada, aguas abiertas al Atlántico y una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos del sur de España.

El gran símbolo visual de este enclave es el Faro de Trafalgar, una construcción del siglo XIX que domina el paisaje desde una pequeña península.

Diseñado por el ingeniero Eduardo Saavedra, comenzó a levantarse en 1860 y fue encendido por primera vez el 15 de julio de 1862.

Con sus 34 metros de altura, el faro se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Cádiz, especialmente durante las puestas de sol que tiñen el cielo de tonos anaranjados.

Pero el lugar también guarda siglos de historia. Junto al faro todavía se conservan restos de una antigua torre vigía del siglo XVI que servía para alertar de ataques piratas.

Además, frente a estas mismas costas tuvo lugar la célebre Batalla de Trafalgar en 1805, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia europea.

Mónica Carillo en la playa. Gtres

Más allá de su belleza paisajística, Los Caños de Meca es conocido por un curioso fenómeno natural: los baños de barros.

En la zona de Los Castillejos, los acantilados contienen capas de arcilla y lodo natural que, debido a la erosión y a los pequeños manantiales de agua dulce que brotan de la roca, son utilizados por los bañistas como tratamiento exfoliante y regenerador para la piel.

Durante el verano es habitual ver a visitantes cubiertos de barro mientras pasean junto al mar esperando a que el sol haga el resto.

Para Mónica Carrillo, Cádiz representa mucho más que un destino vacacional. La periodista ha compartido en varias ocasiones que este rincón andaluz es su lugar de desconexión fuera de Elche, su ciudad natal.

De hecho, la luz del Faro de Trafalgar y el paisaje de Los Caños aparecen frecuentemente en sus redes sociales y en la atmósfera íntima de algunos de sus microcuentos y novelas, donde el mar actúa como espacio de introspección.

Y es precisamente esa mezcla entre naturaleza salvaje, historia y calma lo que convierte a Los Caños de Meca en una escapada única. Un lugar donde el Atlántico marca el ritmo y donde todavía es posible desconectar de verdad.