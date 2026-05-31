Borja Thyssen y Blanca Cuesta asisten a la graduación de su hijo mayor, Sacha, en plena recuperación de la baronesa

Blanca Cuesta y Borja Thyssen, en la graduación de su hijo mayor. GTRES

Fue a finales de abril cuando Tita Cervera (83 años) ingresó de urgencia en la clínica Teknon de Barcelona debido a una fuerte neumonía.

La baronesa recibió el alta médica el 1 de mayo y actualmente se recupera favorablemente en su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava.

En todo este tiempo, su entorno más próximo ha estado muy pendiente de su evolución. Sus tres hijos, Borja Thyssen (46) y las mellizas, Carmen (19) y Sabina (19), han estado a su lado.

En medio de este panorama favorable, pero aún incierto, sobre su evolución, Borja y su mujer, Blanca Cuesta (52), han reaparecido en una importante cita familiar: la graduación de Sacha (18), el mayor de sus cinco hijos.

Blanca Cuesta, en la graduación de su hijo Sacha. GTRES

Una fecha señalada para la familia

Ha sido este fin de semana cuando el matrimonio ha reaparecido, una vez más, en Madrid, para arropar a su hijo en la ceremonia de fin de curso de su primogénito.

El joven, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 31 de enero, acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el Colegio Americano de Madrid.

Antes de la ceremonia se ha podido ver al joven ataviado con su correspondiente toga y portando la beca académica sobre los hombros.

Borja Thyssen, en la graduación de su hijo mayor. GTRES

Borja, pendiente de su teléfono

También se ha visto acceder al recinto a sus padres. La primera en ser inmortalizada por la prensa gráfica ha sido Blanca, acompañada de su hija menor, India (5), y de otra niña.

Tras ella, Borja Thyssen dirigía sus pasos hacia el edificio mientras echaba un vistazo a su teléfono móvil.

En su mano derecha lo que parecía ser un regalo para su vástago, adquirido en Montblanc, la firma de bolígrafo de lujo, artículos de cuero y relojes.

Sacha Thyssen, el mayor de los nietos de Tita Cervera, en su graduación. GTRES

Un colegio de élite

El American School of Madrid, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, -uno de los municipio que concentra la mayor renta per cápita de la capital- es uno de los centros más exclusivos de la Comunidad.

Este exclusivo centro educativo privado, laico y mixto creado en el año 1961, no sólo es un colegio bilingüe. Está sujeto al sistema educativo de Estados Unidos y es uno de los centros educativos más prestigiosos, exclusivos y caros de toda España.

Quienes tienen el privilegio de ser formados aquí pueden disfrutar de una triple titulación al finalizar la etapa de High School (que engloba desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato).

Sacha Thyssen, en su graduación en el American School of Madrid. GTRES

En él, estudiantes como Sacha Thyssen -y sus hermanos Eric y Enzo, que también se forman en sus aulas- pueden obtener simultáneamente tres títulos oficiales: el High School Diploma de Estados Unidos, el prestigioso diploma del Bachillerato Internacional (IB), y la convalidación del Bachillerato español.

Las excelencias del centro no son asequibles para todas las familias. El importe medio de cada curso escolar oscila entre los 23.182 y los 23.878 euros anuales, por lo que no es de extrañar que el centro no llegue a los 900 alumnos.

Cabe recordar que esta no es la primera aparición pública del matrimonio tras salir a la luz el ingreso hospitalario de Carmen Thyssen.

Hace apenas unos días, ambos se trasladaron hasta el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, también en Madrid, donde presidieron la inauguración de una muestra monográfica de la pintora polaca Ewa Juszkiewicz.

Allí, en una breve charla con la periodista Paloma Barrientos, el hijo de la Baronesa tranquilizó sobre el estado de salud de su madre, indicando que "está todo en orden" y que "sigue en Sant Feliu y vigilada".