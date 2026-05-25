Isabelle Junot: "Estoy feliz con mis dos hijos. Tengo la suerte de tener mucho apoyo, ayuda en casa, mi marido, y las abuelas"

Un mes después de dar la bienvenida a su segunda hija, Isabelle Junot (35 años) ha retomado poco a poco la normalidad de su agenda pública con la mejor de sus sonrisas.

La aristócrata y Álvaro Falcó (43) se convertían el pasado 14 de abril en padres de una niña llamada Simona, un nacimiento que ha puesto el broche de oro a su cuarto aniversario de boda y que llega a punto de cumplirse tres años del nacimiento de su primogénita, Philippa.

Centrada en su bebé durante las últimas semanas, la hija del recordado Philippe Junot ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales los detalles de esta nueva etapa y cómo está viviendo una maternidad por partida doble que califica como "un sueño".

"Mi hija Philippa es mi ayudante, la hago participar en todo"

Con la naturalidad que la caracteriza, la marquesa de Cubas ha reconocido que el día a día con dos niñas pequeñas es exigente, pero se siente una auténtica afortunada. "No me puedo quejar porque tengo mucha ayuda. Entre la ayuda en casa, mi marido, las abuelas... Tengo mucha suerte de tener tanto apoyo", ha confesado respecto a su red de seguridad.

Sobre la logística familiar y el encaje de la pequeña Simona en el hogar, Isabelle ha desvelado su infalible fórmula para evitar los temidos celos de la hermana mayor.

"Paso más tiempo con la pequeña cuando la grande está en la guardería toda la mañana. Luego por la tarde intento darle más atención a Philippa y estar solo ella y yo. También la hago participar en todo; es mi 'ayudante' con Simona", ha detallado.

Su estrategia parece haber surtido efecto, pues asegura que, a pesar de no haber cumplido aún los tres años, la primogénita es "muy consciente" de su nuevo rol y "disfruta muchísimo" de la bebé, a la que cuida con total devoción.

Al comparar este proceso con su debut en la maternidad, Junot ha admitido notables diferencias, especialmente en el desgaste físico y la preparación previa.

"En el primer embarazo entrené fuerza, hacía pilates y caminaba; en este no entrené fuerza casi, solo caminaba. Aparte, en el primero no tenía un toddler (un niño pequeño) que me quitaba el resto de mi energía, así que tenía más tiempo libre. Básicamente escuché a mi cuerpo ante todo en ambos embarazos", ha contado sobre su bienestar gestacional.

Isabelle Junot, con sus hijos, en las redes sociales. @isabellejunot

"Estoy saliendo de la cuarentena"

Su reaparición ante las cámaras ha tenido lugar en el preestreno del esperado documental Rafa, sobre la figura de Rafa Nadal (39).

Allí, ante las preguntas de los reporteros, Isabelle ha aclarado que todavía no ha regresado a sus rutinas de ejercicio: "Estoy saliendo de la cuarentena, la verdad, pero quiero retomar sobre todo para encontrarme bien y estoy con muchas ganas".

Con paso firme, la aristócrata no ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la presión estética que a menudo rodea el postparto, sumándose al debate global reabierto recientemente por actrices como Demi Moore. "Creo que no hay que comentar el cuerpo de la mujer, nunca se sabe lo que hay detrás realmente. El físico es lo menos importante de una mujer", ha zanjado de manera rotunda.

Con los pies en la tierra y saboreando cada segundo de su recién ampliado hogar, Isabelle Junot encara el futuro con optimismo y una complicidad absoluta con su esposo: "La conciliación se nota, se nota mucho, pero es un sueño también. Con Álvaro hago equipo siempre, totalmente", concluía emocionada.