Paula Echevarría y David Bustamante se reencuentran en la graduación de su hija Daniella: sus cómplices fotos

Paula Echevarría y David Bustamante junto a su hija Daniella en su Graduación. Gtres

Ocho años después de poner fin a su matrimonio, Paula Echevarría (48 años) y David Bustamante (44) han vuelto a posar juntos en una imagen que se ha convertido, en las últimas horas, en lo más comentado en el papel couché.

El motivo no podía ser más especial: la graduación de su hija Daniella (17), que este verano cumplirá 18 años.

La actriz y el cantante, que siempre han mantenido una relación cordial, han protagonizado una escena que demuestra que pese a que hace tiempo que tomaron caminos separados, su hija sigue siendo el vínculo que los une.

La protagonista de Velvet ha compartido en sus redes sociales varias fotografías de la jornada, entre ellas una que ha acaparado la atención de sus seguidores: Paula y David, sentados entre el público, haciéndose un selfie espontáneo y divertido.

Paula, David y su hija Daniella. Gtres

Una imagen natural que refleja la buena sintonía que mantienen por el bienestar de su hija. "Papis orgullosos", escribe Paula junto a las instantáneas.

En su publicación, la actriz añade una reflexión que ha emocionado a muchos: "Entre la primera foto y la segunda hay 16 años de diferencia... y han pasado muchísimas cosas, pero por otro lado, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos".

"Se cierra una etapa muy importante de tu vida para dar paso a otra que espero y deseo que sea aún mejor. ¡Tus papis estamos muy orgullosos de ti! ¡Enhorabuena, mi amor!", agrega la también influencer.

Aunque Paula y David han demostrado en numerosas ocasiones que mantienen una relación respetuosa, no es habitual verles posar juntos públicamente.

Por eso, esta fotografía ha generado tanta expectación. La última vez que compartieron una imagen familiar de este tipo fue en agosto de 2022, cuando celebraron juntos el 14º cumpleaños de Daniella.

Entonces, también se mostraron unidos y sonrientes. Desde que anunciaron su divorcio en 2018, la actriz y el cantante han seguido caminos personales muy distintos.

El abrazo de Paula y David. Gtres

Paula rehízo su vida junto al exfutbolista Miguel Torres (40), con quien tuvo a su segundo hijo, Miguel, en abril de 2021.

Bustamante, por su parte, mantiene desde hace años una relación consolidada con la bailarina Yana Olina (38), a quien conoció durante su participación en un programa de televisión.

Aun así, Daniella ha sido siempre el punto de encuentro, la prioridad absoluta para ambos.

A lo largo de los últimos meses, tanto Paula como David han hablado con orgullo de su hija, aunque siempre con prudencia y evitando exponerla más de lo necesario.

Daniella ha crecido bajo la mirada pública por ser hija de dos de los rostros más conocidos del país, pero sus padres han intentado proteger su intimidad.

Aun así, la joven ha ido apareciendo poco a poco en algunos eventos familiares y ocasiones especiales.

El cantante, llegando al evento. Gtres

El año pasado, por ejemplo, posó junto a su madre en una alfombra roja, una imagen que generó gran interés por su parecido con Paula y por la naturalidad con la que se desenvolvió ante las cámaras.

Mayoría de edad

El próximo 17 de agosto, Daniella alcanzará la mayoría de edad. Una nueva etapa tanto para ella como para sus padres. De cara a la prensa, a partir de ese momento ya no será necesario pixelar su rostro.

"Lógicamente da miedo, pero considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?", aseguró David el pasado mes de marzo.

En esa línea, el cantante aseguró ser consciente de que "es normal que haya interés por ser hija de quien es".

El artista lanzó entonces la siguiente petición: "Ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible".

Y culminó: "Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tiempos y que la dejéis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".