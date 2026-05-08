Kiko Matamoros y Makoke, condenados a un año y 9 meses de cárcel y a pagar 405.000 € por ocultar bienes a Hacienda

El colaborador televisivo Kiko Matamoros (69 años) y la que fuera su mujer, Makoke (56), han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel por ocultar bienes a Hacienda.

Así consta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Como adelantó este periódico, la Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó, en un inicio, cinco años y medio de prisión para Matamoros y cuatro para Makoke por los delitos de alzamiento y ocultación de bienes.

No obstante, durante el juicio, celebrado el mes pasado, tanto el colaborador de televisión como la que fuese su esposa admitieron los hechos y pactaron con el fiscal penas menores, las mismas que ahora impone la sentencia.

Al no superar los dos años, los dos acusados se libran de entrar en la cárcel.

La sentencia de la Audiencia Provincial madrileña, de 40 folios, considera probado que, como relató la Fiscalía, Matamoros ocultó su patrimonio a Hacienda para no satisfacer sus deudas tributarias, a fin de no "mermar" su "capacidad económica y, por tanto, su modo de vida".

¿Cuál fue su estrategia? No figurar como propietario de su propia vivienda —formalmente, lo era su exmujer, Makoke, que no vivía allí— ni como receptor de ningún ingreso por su trabajo.

Con este "vaciamiento formal de su patrimonio" y esta "apariencia de inexistencia de recursos e ingresos" trató de impedir —o, al menos, dificultar— que la Agencia Tributaria pudiera cobrarse sus deudas. También puso a salvo de cualquier embargo su lujosa casa de Pozuelo de Alarcón, que, en realidad, era suya y no de Makoke.

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