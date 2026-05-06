La gran noche de Melendi en Madrid con el apoyo de su fan Victoria Federica. "Me siento bendecido por Dios"

Melendi (47 años) ha vuelto a subirse al escenario de Madrid para presentar por primera vez en directo Pop Rock, su nuevo disco con el que abre una nueva etapa en su carrera.

Lo hizo anoche, 6 de marzo, en una abarrotada sala La Riviera en un concierto organizado por Cadena Dial. El artista, muy emocionado, agradeció a sus fans por compartir esta mágica velada con él y, sobre todo, por estar siempre ahí, de manera incondicional.

"Las personas que estáis aquí siempre me habéis apoyado, en los buenos y en los malos momentos, cuando lo he hecho bien y cuando lo he hecho mal, me habéis perdonado", comenzó diciendo el asturiano.

Melendi presentó su nuevo disco 'Pop Rock'. Elena Buenavista

"Cuando empecé mi carrera siempre decía te quiero al público y eso no era del todo verdad. No entendía lo que significaba que cada persona dedicara su tiempo a venir y a compartirlo conmigo. Cuando empiezas solo piensas en ti mismo. Hoy os digo que sois una parte importante de mi vida, de mi familia y de mis hijos".

Durante unos 90 minutos, el artista repasó varios de los temas que formarán parte de este trabajo - hacía cinco años que no componía una canción- que verá la luz el próximo viernes, 8 de mayo, incluyendo avances ya conocidos como No me des la tabarra, Mentiras arriesgadas y Fecha de caducidad.

También interpretó otros temas inéditos del nuevo repertorio como El peor de tus exnovios o Nunca te dejaré solo, una de sus nuevas canciones favoritas. "Pop rock es el mejor disco que he hecho", aseguró.

Melendi interpretó sus temas nuevos y algunos de sus himnos. Elena Buenavista

Entre el público se encontraban algunos rostros conocidos como el humorista Carlos Latre (47) y Victoria Federica (25), que siguió el concierto desde la sala como una asistente más, a pesar de tener la oportunidad de verlo desde la zona VIP.

La hija de la infanta Elena (62) se dejó ver en La Riviera integrada entre los seguidores de Melendi, cantando, saltando y grabando la actuación del de Oviedo. Su presencia aportó un punto de notoriedad a una velada marcada por la cercanía del artista con sus fans.

"Me siento bendecido por Dios. Cada mañana le doy gracias por todo", afirmó Melendi.

El cantante también aprovechó la noche para adelantar que el proyecto tendrá recorrido internacional, con conciertos en festivales, Latinoamérica y una gira que se prolongará durante los próximos años.

Concierto Melendi en La Riviera Cristina Rodrigo

Como broche de oro, el asturiano interpretó algunos de sus éxitos inmortales como Tu jardín con enanitos y Lágrimas desordenadas, que provocaron la euforia entre el público.

La actuación en La Riviera confirmó el buen momento del cantante, que volvió a conectar con su público. En su vida personal, Melendi atraviesa una etapa de plena estabilidad junto a Julia Nakamatsu, con quien contrajo matrimonio en 2019 y con la que ha formado una familia numerosa.

El artista es padre de cinco hijos: Carlota y Marco, de relaciones anteriores, y Lola, Abril y Dakota, nacidas de su matrimonio con la modelo y bailarina argentina.