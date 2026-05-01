La ciudad del siglo II d.C perfecta para ir en primavera: la única en España con 3 bienes Patrimonio de la Humanidad

En un país tan rico en historia como España, resulta difícil encontrar un destino que combine de forma tan singular patrimonio, tradición y naturaleza como Elche.

Esta ciudad alicantina, a menudo eclipsada por otros enclaves más mediáticos, guarda un hito único: es la única en todo el territorio nacional que cuenta con tres reconocimientos de la UNESCO en categorías diferentes.

Esto la convierte en una escapada imprescindible, especialmente durante la primavera.

El primero de estos tesoros es el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Una ciudad española donde nacieron la actriz Cristina Alcázar (47) y la influencer Lola Lolita (24), y que ahora EL ESPAÑOL descubre.

Con más de 200.000 ejemplares, es el palmeral más grande de Europa y un ejemplo excepcional de paisaje cultural heredado de la ingeniería agrícola musulmana del siglo X.

Sus acequias y huertos transformaron un terreno árido en un auténtico oasis urbano que hoy define la identidad de la ciudad.

La ciudad alicantina en una fotografia desde las calles de su casco histórico. Pexels

A este legado material se suma el Misteri d’Elx, reconocido en 2001 como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Se trata de un drama sacro-lírico medieval que representa la Asunción de la Virgen y que se ha mantenido ininterrumpidamente desde el siglo XV en el interior de la Basílica de Santa María de Elche. Un caso único en Europa que sigue emocionando generación tras generación.

El tercer reconocimiento llega de la mano del Museo Escolar de Pusol, incluido en 2009 como ejemplo de buenas prácticas en la salvaguardia del patrimonio cultural.

Este proyecto pedagógico, impulsado por alumnos y vecinos, ha logrado conservar la memoria rural ilicitana a través de objetos, herramientas y tradiciones.

Pero más allá de sus reconocimientos, Elche también hunde sus raíces en la antigüedad clásica. En el siglo II d.C., la ciudad fue una próspera colonia romana conocida como Colonia Iulia Augusta Ilici.

Su huella se puede explorar a día de hoy en La Alcudia de Elche, yacimiento donde se descubrió la célebre Dama de Elche y donde aún se conservan restos de termas y viviendas romanas.

La Dama de Elche. Pexels

Para completar el recorrido, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche ofrece una visión completa de la evolución histórica de la ciudad.

La primavera es, sin duda, el mejor momento para descubrir Elche. Las temperaturas suaves invitan a recorrer la Ruta delPalmeral, mientras que la celebración del Domingo de Ramos, con sus elaboradas palmas blancas, convierte las calles en un espectáculo visual único.

Además, espacios como el Huerto del Cura alcanzan su máximo esplendor, con ejemplares tan singulares como la Palmera Imperial.

Así, entre historia milenaria, tradición viva y paisajes que evocan un oasis mediterráneo, Elche se consolida como una de las ciudades más fascinantes -y todavía desconocidas- para una escapada primaveral.