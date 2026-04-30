La incongruente Julia Janeiro, que consiguió ser anónima ante un juez y ahora sí busca la fama: "Ha sido una negociación dura"

Este pasado miércoles, 29 de abril, se ha hecho pública una noticia sumamente llamativa por inesperada: Julia Janeiro Campanario (23 años), la hija mayor de Jesulín de Ubrique (52) y María José Campanario (46), debuta en la televisión. En concreto, en Atresmedia.

A priori, no sería extraño o desconcertante este paso al frente a nivel mediático de la joven, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos hijos de personalidades conocidas deciden, un buen día, enrolarse en los medios de comunicación y probar suerte en la televisión.

No obstante, la gran sorpresa de Julia Janeiro viene porque ella misma batalló, tiempo atrás, por ser anónima, por no querer convertirse en un personaje del papel couché. Julia, pese a la enorme proyección pública de sus padres, no quería saber nada de los focos.

Primero fueron sus padres, cuando la joven alcanzó la mayoría de edad, quienes pidieron encarecidamente a los medios que no sacaran imágenes de su hija, que no informaran sobre ella; luego, en marzo de 2025, hace justo un año, fue un juez quien lo decretó: personaje anónimo.

Julia Janeiro en una imagen de sus redes.

Pese a ejercer como influencer en sus redes sociales, Julia lo consiguió. A la mínima que se informaba sobre ella, se hacía constar su condición de persona anónima. Hasta ahora. Hasta este miércoles, día 29, en que todo ha cambiado, para siempre, irreversiblemente.

Ha nacido una estrella. Julia será concursante -junto a nombres como Marta Pombo (34), Norma Duval (70), Colate Vallejo-Nágera (54) o Ana Guerra (32), entre otros- de un programa que estrenará Atresmedia próximamente, bajo el nombre La Caja Amarilla.

Cuenta la nota que ha publicado el grupo audiovisual que "Antena 3 arranca las grabaciones de la adaptación española de The Box, el formato estrenado en 2025 que cuenta con más versiones internacionales en marcha de todo el mundo. Manel Fuentes (55) presentará este reality".

Nada más conocer la noticia, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el entorno más próximo de Julia Janeiro. Por un lado, una fuente cercana se ríe y resta toda credibilidad: "Eso ya te digo que es mentira, otra más. Julia no quiere tele".

No, no es mentira. Es totalmente cierto. En la línea de la sorpresa también se muestra Antonio González Zapatero, abogado de la familia y letrado detrás de algunas de las causas más sonadas de la familia. Antonio sostiene que no sabe nada de ese proyecto, que primera noticia que tiene.

La hija de Jesús Janeiro, en otra instantánea de sus redes.

Este periódico se ha puesto en contacto con una persona cualificada dentro de la productora Fremantle, encargada de la producción del programa, para reconfirmar el fichaje de Julia. "Sí, sí, confirmado. Estamos muy contentos. Ha sido una negociación dura, de meses de conversaciones".

A lo largo de la jornada de este pasado miércoles, Jesulín de Ubrique, padre de Julia, ha hecho las veces de confirmación, reposteando el anuncio del fichaje de su hija en Instagram. Se cuenta a EL ESPAÑOL que Julia ha dicho 'sí' porque confía en quienes hacen el programa.

Ha sido determinante, además, el hecho de que en Atresmedia también hayan trabajado sus padres. De querer aventurarse en la tele, el sitio de Julia parecía que estaba cantado: Antena 3. Mediaset, claro está, queda descartada, pues la familia ha protagonizado varias batallas legales.

Antes de que Jesús y María José emitieran un comunicado para dejar claro que su segundogénito, Alejandro (19), desea ser anónimo, hicieron lo propio con Julia. Y en 2025, un juez emitió una sentencia.

De acuerdo con la sentencia nº 10/2025, del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arcos de la Frontera, todo aquello relacionado con Julia Janeiro no iba a acaparar los focos. Aunque sus padres son conocidos públicamente no implicaba que la joven también lo fuera.

La resolución da razón a la primera hija en común de Jesulín y María José, quien interpuso una demanda contra Kiko Hernández (49) y Telecinco por vulnerar su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

La influencer Juls Janeiro.

"Sin el más mínimo indicio o prueba de lo que se relataba" se divulgaron aspectos privados de su vida, así como imágenes de sus redes sociales sin su consentimiento.

Julia Janeiro interpuso la demanda después de que Kiko Hernández relatase sus episodios personales, entre abril y mayo de 2021, en el extinto Sálvame.

El televisivo hablaba, entre otras cuestiones, de la presunta mala relación de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con sus compañeros de clase. Incluso hizo comentarios sobre posibles actos de acoso y agresiones realizados por ella.

"La veracidad de las informaciones simplemente brilla por su ausencia", recogía la sentencia. Tanto Telecinco como Kiko Hernández debían abonar a Julia Janeiro 220.000 euros de indemnización.

190.000 euros, la cadena; y 30.000, el colaborador, "en concepto de daño moral, más sus intereses legales desde la interpelación judicial, así como los procesales del art.576 de la LEC".

Aunque desde niña ha protagonizado portadas y artículos, la sentencia era clara. Al cumplir 18 años -alcanzó la mayoría de edad en 2021- Julia Janeiro está en su derecho de decidir hasta qué punto quiere continuar con su proyección pública.

"La actividad pública de sus padres, la exposición mediática que estos hayan llevado a cabo previamente, incluso sobre la propia demandante durante su minoría de edad, no la convierte de manera automática en personaje público", se detalló.

Julia en una fotografía reciente.

Para agregar: "Alcanzada la mayoría de edad, es en todo caso prerrogativa personalísima de la demandante el elegir cuál va a ser su conducta ante los medios de comunicación en el marco del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982".

Hasta la fecha, y antes de su incursión televisiva actual, lo cierto es que Julia Janeiro no ha concedido entrevistas ni ha participado activamente en algún acto público.

En Instagram sí ha tenido gran proyección e incluso ha probado suerte como influencer, pero no por ello puede ser considerada como un personaje público, de acuerdo a la sentencia.

Sobre esto, se aclaraba: "En absoluto puede conducir a que a la misma se la entienda como un personaje público".

Julia y el amor

El recorrido sentimental de Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha despertado un notable interés público desde que alcanzó la mayoría de edad.

Entre sus parejas más conocidas figuran tres futbolistas -Brayan Mejías, Álex Balboa y Tommy Rossi-, relaciones que, según la prensa, no siempre han terminado en buenos términos.

Su romance más reciente y polémico ha sido con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia, con quien mantuvo una relación que comenzó en mayo de 2023 y se desarrolló entre Barcelona, Marbella, Madrid e incluso varias ciudades italianas como Milán y Turín.

"Fue una relación que duró exactamente menos de un mes y Julia salió espantada", supo entonces EL ESPAÑOL.