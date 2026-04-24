Sara Carbonero celebra una misa en memoria de su madre, Goyi Arévalo, en Corral de Almaguer: todos los detalles

Sara Carbonero junto a su pareja, Jota Cabrera. el pasado 13 de abril, en Corral de Almaguer, en Toledo. Gtres

Fue el pasado 12 de abril cuando fallecía Goyi Arévalo Salazar, la madre de Sara Carbonero (42 años), a los 66 años, en un hospital de Madrid tras un tiempo encarando una enfermedad. Sus restos mortales se trasladaron a su pueblo natal, Corral de Almaguer.

Así era su deseo y allí fue velada y enterrada en el cementerio de la localidad. Tanto la presentadora como su hermana, Irene, y toda la familia, estuvieron arropados por allegados y amigos en ese dolorosísimo último adiós.

Ahora, 13 días después, EL ESPAÑOL puede confirmar que este viernes, 24 de abril, se va a celebrar una misa en memoria de Goyi Arévalo, organizada por sus hijas, en Corral de Almaguer.

Sara Carbonero, el pasado 13 de abril, en Corral, despidiendo a su madre. Gtres

La eucaristía tendrá lugar a las 20 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. De acuerdo a la información que controla este medio, algunos familiares de Goyi han llegado al pueblo toledano en la tarde de este pasado jueves, 23 de abril.

Se tratará de una ceremonia íntima, para los familiares más cercanos, donde no faltarán, además, los hermanos de Goyi.

Sara junto a su pareja, Jota, y uno de los hermanos de Goyi. Gtres

En otro renglón, este periódico ha podido conocer que los restos mortales de la madre de Sara descansan junto a sus progenitores, Máxima y Santos, en el mismo nicho.

Goyi Arévalo vivió sus últimos años en Madrid, arropada por sus hijas, Sara e Irene, y disfrutando de sus nietos mientras recibía tratamiento para su enfermedad.

Su deceso se ha producido en la misma línea en que vivió: en la discreción más absoluta.

Sara e Irene, en Corral de Almaguer. Gtres

Siempre estuvo al lado de su hija Sara, apoyándola en los trances más delicados de su vida, como cuando se le diagnosticó su cáncer de ovario.

Y en el último período de su vida, fue ella quien se dejó cuidar y mimar por su entorno.

Tras la partida de su pilar y referente, Sara tan sólo ha reaparecido en redes para repostear una canción muy significativa: Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís, entonada en esta ocasión por Dani Fernández (34).

Sara y la salud

Hace tiempo que, sin descuidar sus proyectos laborales, como su firma de moda Slowlove, Carbonero prioriza muy mucho la salud, su bienestar y el de su entorno más próximo.

De la salud, precisamente, habla en una reciente entrevista que ha concedido a Harper's Bazaar España. "Ahora mismo mi proyecto más importante sigo siendo yo", sostiene.

Y abunda: "Cuando tú tienes salud, tienes muchos problemas, pero cuando no tienes salud, tienes sólo un problema. Entonces, he aprendido a que todo lo demás tiene solución".

"Ahora, no necesito grandes ocasiones, disfruto de un montón de momentos cotidianos, bendita rutina. Como decía el escritor Miki Naranja: 'Amarás lo cotidiano porque no durará siempre'", remacha en la mencionada publicación.