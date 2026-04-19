El refugio de Jordi Évole: pueblo medieval de 270 habitantes, iglesia románica del siglo XI y joya arquitectónica de Gaudí

Jordi Évole vive en Santa Coloma de Cervelló, a 20 kilómetros de Barcelona. Montaje de EL ESPAÑOL.

En un mundo dominado por el ruido mediático y la inmediatez de las redes sociales, el periodista Jordi Évole (51 años) ha encontrado su particular oasis de paz lejos de los focos.

El periodista y presentador catalán ha establecido su residencia en Santa Coloma de Cervelló, un municipio que, pese a su crecimiento en las últimas décadas, conserva en su núcleo antiguo la esencia de un pueblo medieval de apenas 270 habitantes en su zona histórica, donde el tiempo parece haberse detenido entre muros de mampostería.

La elección de Évole no puede ser más idónea. Santa Coloma de Cervelló ofrece el equilibrio perfecto para un profesional de su perfil: se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Barcelona y a escasos 15 minutos de otras grandes ciudades del cinturón metropolitano como San Boi de Llobregat o Cornellà.

La Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló. Manuel Torres García (Pexels).

Una obra maestra de Gaudí

Esta proximidad le permite cumplir con sus compromisos profesionales en televisión para luego retirarse a un entorno donde las casas de piedra y el silencio son los protagonistas.

El patrimonio del municipio es una de sus mayores señas de identidad. El pueblo está presidido por una imponente iglesia románica del siglo XI, un templo que constituye el corazón del casco antiguo y que otorga esa atmósfera de "refugio medieval" y de alto valor histórico y cultural que tanto valora el periodista.

Cabe recordar que Santa Coloma de Cervelló es mundialmente conocida por albergar la Cripta de la Colonia Güell, una de las obras maestras de Antoni Gaudí.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta joya arquitectónica sirvió al genio modernista como laboratorio de pruebas para la Sagrada Familia

Construida entre 1898 y 1914 por encargo del empresario Eusebi Güell como edificio religioso para sus trabajadores de la Colonia Güell, junto a su fábrica textil, este lugar congrega a estudiosos y turistas que buscan una experiencia cultural profunda y menos masificada que la de la capital catalana.

Jordi Évole, en una entrega de 'Lo de Évole' de esta temporada. Atresmedia Televisión

La casa de Évole

La vivienda de Jordi Évole es un reflejo de su personalidad: discreta y conectada con las raíces. Atraído por la arquitectura tradicional de la zona, el periodista adquirió una casa hace varios años.

La casa en la que reside cuenta con más de 250 metros cuadrados, se caracteriza por su amplitud y por una distribución pensada para aprovechar al máximo la luz natural.

Se trata de un inmueble que busca una conexión directa con el exterior, así como comodidad.

Además, Jordi Évole dispone de una segunda residencia en la Costa Brava, en el municipio de Port de la Selva, situado en la parte nororiental de la comarca del Alto Ampurdán. Se halla en la costa norte del cabo de Creus.

Esta casa, concebida como lugar de descanso, cuenta con vistas al mar y se adapta al entorno natural.

Vivir en un pueblo de dimensiones tan reducidas permite al presentador de Lo de Évole ser un vecino más, participando de la vida local con una normalidad que resulta casi imposible en la gran ciudad.

En Santa Coloma de Cervelló, entre el románico y el legado de Gaudí, ha encontrado el lugar ideal para desconectar y, paradójicamente, volver a conectar ante las cámaras con las historias humanas que definen su carrera.