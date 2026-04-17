El drama de la familia Prat: el día que Federico, el hermano de Joaquín Prat, se volvió adicto a las drogas y se alejó de todos

"A mí ya no me quedan lágrimas. La adicción le ha destrozado la vida a mi hermano, casi se lleva por delante a mi familia", ha asegurado Joaquín Prat (50 años), este pasado 15 de abril, en relación a la adicción a las drogas que padece su hermano menor, Federico.

Era la primera vez que se pronunciaba tan rotundo. Era -es- necesario. Este es, sin duda, el gran drama de los Prat Sandberg. El mismo, en realidad, que viven y afrontan tantas familias que tienen a un miembro enfermo. El dolor, como el sufrimiento, se parece en cada caso.

Huelga aclarar, antes de entrar en mayores honduras, que el emblemático Joaquín Prat Carreras y su esposa, Marianne Sandberg, trajeron al mundo a cuatro hijos: Joaquín, Alejandra (49), Andrea (39) y Federico.

Federico junto a sus hermanos.

El menor de todos, Federico, Fede para su gente, ha sido -es- el centro de la preocupación familiar. Un problema que, si bien en un principio todos sus miembros optaron por vivir en la intimidad y cerrar filas a la hora de manifestarse, hoy el escenario es otro muy distinto: darle naturalidad.

Abordar esta problemática con un único objetivo: ayudar a Fede, llegar a él; que vea que no está solo, que todavía hay esperanza. Que tiene una casa, una familia, un hogar donde volver.

En realidad, estas declaraciones actuales de Joaquín obedecen a la promoción que le estaba brindando al programa Ex. La vida después, presentado por Ana Milán (52), y que este pasado miércoles tuvo como protagonista a Alejandra Prat. El tema principal era la adicción.

Y la hermana de Joaquín, ahora sí, ha profundizado en el tormento que arrasó -y sigue arrasando- a toda la familia cuando Federico, el pequeño de la casa, cayó preso de las drogas. Una lamentable situación que lo llevó a alejarse de la familia en 2013, hacer las maletas y tomar distancia.

Se fue a Cádiz, a La Línea de la Concepción, como contó él mismo, Federico, en una entrevista en 2022. Sea como fuere, esta enfermedad ha marcado sobremanera a la respetada y querida familia Prat.

Un apellido que siempre ha estado ligado a la televisión y en torno al cual ni un solo escándalo ha sobrevolado.

Pero en 2022 la realidad de Federico Prat se convirtió en titular, y el alud mediático fue imparable. Durante mucho tiempo, apenas se supo nada de él. Sólo algunas imágenes compartidas por sus hermanos en redes sociales daban pistas de su existencia. Hasta que Federico decidió hablar.

Lo hizo en una entrevista para Canal 8, donde reveló que se había mudado a Cádiz. "Me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí", explicaba ante las cámaras.

Federico Prat junto a algunos miembros de su familia. Gtres

Se definía ese día como una persona "honesta y trabajadora", y pedía ayuda para encontrar un empleo: "De camarero, de pintor, lo que sea". Llegó a decir Federico que había pedido en la calle. En aquella conversación, también confesaba que apenas tenía relación con su familia.

"Es complicado. No estoy contento con ellos", aseveró. Dejando emerger así una complicada realidad familiar. La entrevista generó un impacto inmediato. Su hermana Andrea reaccionó con una historia en Instagram, que después compartieron Joaquín y Alejandra.

En ella pedía respeto y explicaba, con una sinceridad desgarradora, quién era realmente su hermano. Lo definió como un hombre "educado, sensible y cariñoso", y añadió con absoluta franqueza: "Desgraciadamente, también un adicto".

Andrea reveló que llevaban más de 12 años intentando ayudarle, acompañándole en "diversos tratamientos de todos los tipos".

Su mensaje dejaba claro que la familia no había mirado hacia otro lado, sino que había luchado con todas sus fuerzas contra una enfermedad que, como tantas veces ocurre, arrambla sin miramiento contra todos los que rodean al afectado.

Federico Prat, durante su entrevista en 2022.

La adicción, como bien saben quienes la han vivido de cerca, no es solo un problema individual. Es un terremoto que sacude a todos. Y en el caso de los Prat, ese temblor dejó grietas profundas. Amén de sus tres hermanos, que lo adoran, la madre de Federico también ha hablado de él.

Aquí, al hablar del sufrimiento de una madre al ver cómo su hijo está inmerso en esa vorágine que sólo lo lleva a la autodestrucción, no hay palabras que consigan describir lo que debe sentir Marianne Sandberg. Tampoco existe nada que consuele lo suficiente, que calme.

Sólo hablar, expresar. Y eso es lo que hizo la madre del presentador de El tiempo justo hace un tiempo: manifestarse en una entrevista en el papel couché, en la que abordó la realidad de Federico.

"Federico es un chico adictivo. Hemos intentado ayudarle", "Le hemos pagado clínicas de desintoxicación", "Llegó un momento que no podíamos más", "Él no se dejaba ayudar, prefería vivir así", dejó claro la matriarca de la saga Prat.

Añadió, igual de rotunda: "Es una situación muy dolorosa para todos nosotros. (...) Sabe que estamos aquí si decide cambiar de vida". Cuando nada, ningún esfuerzo, surte efecto alguno, toca protegerse. Aún con todo el dolor. Y eso es lo que hizo la familia Prat Sandberg.

Este pasado miércoles, Alejandra Prat, en el espacio Ex. La vida después, ha tratado de ayudar a los demás, de desahogarse, de hablar. Alejandra ha explicado cuándo comenzó el consumo. Él es marino mercante y fue en su lugar de trabajo donde probó por primera vez las sustancias.

Federico junto a su madre conectando en directo en el programa de Joaquín Prat para sorprender al presentador.

"Él trabajaba fuera de casa muchas horas, en barcos, iba y venía constantemente. Llegó un momento en que se le hizo bola y su jefe le dijo: 'prueba esto porque te vas a sentir mejor y vas a poder seguir adelante'". Se refería ese jefe a la cocaína.

No hubo marcha atrás. "Tenía alrededor de 30 años. Yo creo que se aprovecharon un poco de esa inocencia o, a lo mejor, no vieron esa fragilidad que, a día de hoy, creo que no la ve ni él", prosigue Alejandra.

Ningún Prat se esperaba algo tan devastador. "Él no bebe, no fuma, no sale a discotecas, así que utiliza las drogas para sentir que está en la esfera del resto. Hubo un momento en el que dije: 'Aquí está pasando algo'".

"Hablamos con él y lo negaba, así que le propusimos hacer una prueba y ahí se vino abajo y reconoció que tenía un problema", abunda la hermana más televisiva de Joaquín.

Además, aclara que sigue manteniendo el contacto con él: "Yo intento seguir hablando con él. Mis hijos también han ido a visitarle a algún centro. Mis hijos sufren muchísimo".

Renglón aparte le merece a Alejandra hablar de su madre. De su hondo y genuino dolor.

Joaquín Prat junto a Alexia Pla.

"Mi madre ha sufrido mucho. Desde ir a pagar a gente a sitios que hubiera cámaras, que no le pasara nada. Le desvalijó la casa, le vendió los recuerdos. Alguna vez he pensado que estábamos en el camino, pero no tanto como para creer en la curación", remacha Alejandra.

Los Prat y el amor

En paralelo a este difícil trance, está el amor que reina en las vidas de Joaquín, Alejandra y Andrea. Ninguno de los tres se puede quejar del período por el que transita. La vida sigue, al fin y al cabo.

Joaquín Prat, el rostro más mediático de la familia, vive una de las etapas más felices de su vida personal. Hace un tiempo anunció su boda con su razón de amor, Alexia Pla, la mujer con la que mantiene una relación sólida desde hace tiempo y con quien está esperando un hijo.

Su compromiso y la llegada de un nuevo miembro a la familia suponen un capítulo luminoso para Joaquín. Por su parte, Alejandra y Andrea Prat mantienen una vida sentimental mucho más discreta, fieles al estilo que siempre ha caracterizado a la familia.

Alejandra, casada desde hace años con Juan Manuel Alcaraz, ha construido un entorno familiar estable y alejado del foco mediático, centrado en la crianza de sus hijos y en su faceta profesional.

Andrea, por último, está encantada al lado de su esposo, Jacobo Millán, y sus hijos: Mauro, de 9 años, Hugo, de 7, y Gala, quien nació en 2023.