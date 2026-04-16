Julen Jon y Karla, los discretos hijos de Julen Guerrero: su apoyo en la sombra tras la inesperada muerte de su madre

Triste noticia la que se ha dado a conocer este jueves, 16 de abril. La muerte de Elsa Landabaso, la mujer de Julen Guerrero (52 años), mítico jugador de fútbol del Athletic Club de Bilbao, ha perdido la vida a los 52 años.

Con su fallecimiento, que se produjo hace casi una semana, tal y como han adelantado los medios Deia y El Diario Vasco, el exjugador de fútbol ha perdido a quien fue su compañera de vida.

Guerrero, toda una leyenda del fútbol vasco y de la selección española, contrajo matrimonio con su pareja hace 26 años. Se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia secreta en el año 2000, en la localidad de Derio.

Fruto de su relación tuvieron dos hijos: Karla Guerrero (25) y Julen Jon Guerrero (22), que actualmente juega en el Getafe y también formó parte de la Cantera del Real Madrid.

Karla Guerrero Landabaso, hija de Julen Guerrero, en su perfil de LinkedIn. LinkedIN.

Una familia discreta

Los dos hijos de Julen Guerrero son los dos grandes apoyos que quedan ahora en la vida del exdeportista, que actualmente ejerce de mánager general del Club Deportivo Estepona Fútbol Senior de la Segunda Federación.

A lo largo de su vida, ambos jóvenes han mantenido una vida tan discreta como la de sus reservados padres. Aunque han pasado su infancia acostumbrados a la popularidad del jugador, han crecido al margen del foco mediático.

La hija mayor de la pareja es Karla Guerrero Landabaso. Ingeniera Industrial de profesión, estudió en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

Asimismo, cuenta con un Máster en Gestión de Proyectos de Innovación por la Universidad Técnica Checa de Praga.



A día de hoy trabaja en su tierra natal. Ocupa el cargo de Integration Manager (EMEA) en AR Racking, una empresa con sede en Zamudio, en el País Vasco.

En su perfil de la red profesional LinkedIn destaca cuál es su actividad profesional, así como información detallada de la firma para la que trabaja, especializada en el diseño, fabricación, cálculo e instalación de sistemas de almacenaje industrial y estanterías metálicas para todo tipo de cargas.

Julen Jon también es futbolista

Por su parte, Julen Jon Guerrero Landabaso nació el 14 de abril de 2004 en Bilbao. Tiene 22 años y, al igual que su padre, se dedica profesionalmente al deporte rey.

Empezó a sobresalir en el terreno de juego siendo apenas un niño. A lo largo de su trayectoria ha pasado por las categorías inferiores de clubes como Málaga, Real Madrid y Alavés, y actualmente juega en el Getafe B.

En una de sus escasas declaraciones a los medios sobre sus hijos, Julen Guerrero habló de los valores que siempre quiso inculcar a su hijo Julen Jon como profesional.

"Que esté 24 horas al día pensando en dónde quiere llegar, ser mejor cada día, ser profesional y cuidarse para rendir lo máximo posible", expresó en una entrevista concedida a JotDown Sport.

Una larga enfermedad que ha pasado desapercibida

Julen Guerrero, considerado, más allá del terreno de juego, un verdadero icono sexual en los 90 por su atractivo físico, tiene en sus dos hijos los mayores pilares de su vida.

En ellos se apoyará, más que nunca, en este durísimo duelo que afronta desde el silencio. Un silencio tan sepulcral como la total reserva con la que la familia ha sobrellevado su dolencia.

Y es que, según ha deslizado el diario As, la mujer del exfutbolista luchaba contra una larga enfermedad desde hace tiempo.

A pesar de llevar casi 30 años al lado de Julen Guerrero, no había trascendido ninguna información sobre el estado de salud de la vizcaína, quien fue la fiel compañera del futbolista.

Tampoco constan apenas fotografías públicas de la pareja. Ni rastro -casi- de ella en agencias, ni en medios, así como tampoco en las redes sociales.

Julen Guerrero, durante el partido con la Selección.

El Getafe, club donde juega el joven Julen Jon Guerrero, y la Federación Vizcaína de fútbol han encabezado las condolencias a la familia.

La Federación Vizcaína de Fútbol ha sido la primera institución en mostrar el luto. A través de sus redes sociales han destacado la figura de Julen como figura clave del Athletic y su labor como federativo.

El club donde sigue siendo leyenda Julen Guerrero ha mostrado ya su más sentido pésame: "El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso".

En el comunicado del club madrileño, el Getafe, "expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados. Descanse en paz".