Geraldine Larrosa: "A mi historia con Carlos Marín sólo le faltó haber tenido un hijo en común. Lo llegamos a intentar"
La artista va a estrenar este domingo, 12 de abril, la opereta La viuda alegre y EL ESPAÑOL charla con ella sobre trabajo y amor, el que sintió por el barítono.
La cantante y artista Geraldine Larrosa está atravesando un buen momento profesional. Este domingo, 12 de abril, estrena en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez la opereta La viuda alegre. Ella es la protagonista y está feliz. EL ESPAÑOL charla con ella antes de su debut.
Lleva Innocence -su nombre artístico- más de 30 años en el mundo del espectáculo, pero esos nervios ante el reto y el vértigo no desaparecen. Defiende Geraldine en su charla con este medio que no ha hecho otra cosa en su vida que trabajar. Ha hecho de todo en televisión y teatro.
En la prensa del papel couché su nombre saltó con especial intensidad en 2020, cuando perdió la vida el barítono Carlos Marín, su expareja, su exmarido, su amigo más fiel y el hombre de su vida. Todo eso fue Carlos para ella. Hoy, 6 años después no hay día en que no lo recuerde.
En los últimos años, Larrosa ha estado en guerra mediática y judicial con la madre y la hermana de Marín, a raíz de la muerte del componente de Il Divo y el piso que le dejó en herencia a Geraldine. Pero esas trifulcas, dice Geraldine, quedaron en el pasado. Su vida, hoy, es otra.
Cuéntenos en qué consiste La viuda alegre.
La viuda alegre va a ser un espectáculo muy bonito, muy romántico, muy divertido al mismo tiempo. Con unos actorazos, con unos cantantes increíbles. Estoy súper contenta porque es un personaje muy bonito. Estoy rodeada de unos artistazos.
¡18 actores en escena!
Sí, sí, somos 18. Estrenamos en Aranjuez y hay posibilidad de hacer una gira. Están ahí negociando. Obviamente, yo ahí no entro porque ya no sé qué es lo que están negociando, pero ya están negociando.
Ahora, todas sus energías están puestas aquí, en el trabajo.
Todas mis energías están en eso porque cuando estás ensayando no hay tiempo para más. La viuda alegre llevaba tiempo sin hacerse y Aranjuez tiene un público muy hecho, con zarzuelas también, muchas operetas. La viuda alegre faltaba allí.
Entonces, bueno, pues me llamaron y, obviamente, yo les dije que sí, que claro, que por supuesto.
¿Cómo es su personaje?
Bueno, mi personaje es una mujer, obviamente con las tradiciones de esa época. Es una mujer romántica, se casó con un hombre multimillonario y a los tres días fallece. Es la parte cómica un poco de la historia, en el sentido de que de repente te encuentras multimillonaria cuando ella venía de una familia humilde. Y en esa época no te podías casar con una plebeya.
Se encuentra Geraldine en un buen período personal y profesional. ¿Qué balance hace?
Hago un balance un poco de todo. La verdad que estoy centrada obviamente en mi hija, en la educación de mi hija y mi carrera. Y salir adelante. Han sido unos tiempos muy duros, pero bueno, hay que superarlos y hay que seguir para adelante.
Siempre hay que seguir...
No queda otra y siempre he sido luchadora.
Su hija también está siguiendo sus pasos y ha rodado con Santiago Segura.
Sí, con Santiago Segura ha participado en Padre no hay más que uno y fue una experiencia preciosa con toda la familia.
Y luego tuvo la oportunidad de trabajar con otro director en Odio el verano, con Loles León, Malena Alterio y Roberto Álamo, Kira Miró, Julián López... Justamente ahora van a hacer la segunda parte ya.
¿Cómo compagina su hija los rodajes con su formación académica?
En los rodajes ha habido siempre profesores que contrataban. Hoy en día puede ser online. En los momentos en los que los chicos no tienen rodajes, estudian.
O sea que realmente no influye. Influye más hacer extraescolares, que cansan más a los niños, que cuando están haciendo un rodaje. Y está todo controlado. Están muy vigilados los niños, muy protegidos en ese sentido. Hoy en día hay grandes profesionales en el cine español y organizan todo muy bien.
En el plano sentimental, ¿cómo está?
No hay nada. Muy centrada en el trabajo y tranquilísima.
No siempre hay que estar con alguien. No está la paz y la realización ahí, ¿no?
Es que hay que aceptarse y hay que estar con uno mismo. Y la realización personal no pasa por estar enamorado ni estar con alguien, vaya.
Yo creo que obligan a la gente para que tengan que tener siempre a alguien y yo creo que no. O sea, yo ya he vivido mi vida, he tenido a mi lado personas muy importantes de mi vida y no necesito ahora mismo eso. ¿No eres nadie si no lo tienes?
Es muy injusto.
Es injusto. No, no tengo a nadie porque estoy con mil cosas, con mi vida, con muchos amigos que me quieren y amigas, y ya está. No necesito ahora mismo una pareja. De hecho, no entraría ahora mismo, no cabe en mi situación tener a alguien. Una está cerrada, una tiene todavía que curarse. Yo no me he curado de todo. Son cosas así de la vida.
Hay que destacar, porque es de justicia, que usted siempre ha sido muy libre siempre. También en lo económico. Ha trabajado mucho y tiene su independencia. Incluso cuando estuvo con Carlos Marín.
Yo tenía mi carrera cuando conocí a Carlos, seguía trabajando en la tele. No entiendo a veces cuando dicen cosas de mí, pero, bueno, que no pasa nada. Pero que yo he sido una mujer muy independiente, he trabajado en la zarzuela, he trabajado en teatro musical siendo protagonista y he tenido siempre mi sueldo y tal. Soy artista.
Ha sido muy polifacética.
Cuando estaba en el ¿Qué Apostamos?, pues cantaba y si tenía que presentar una vajilla con Ramón García, pues lo hacía. O sea que todo el mundo empieza en ciertos puntos. Apareces en una serie como Farmacia de guardia, que fue tan increíble...
Háblenos de Carlos Marín, que ahora se van a cumplir 6 años de su partida. ¿Su recuerdo sigue presente?
Por supuesto. O sea, Carlos siempre va a estar en mi corazón y siempre va a estar presente en mi vida y aunque yo haga mi vida otra vez o lo que sea, estará. No sé lo que me espera en el futuro, pero Carlos ha estado y está.
Hemos estado 19 años de pareja y luego casados. Han sido 22 años de compañerismo de vida hasta su muerte. Hemos sido pareja, marido y mujer, divorciados, amantes... todo.
Han vivido todas las etapas.
Cuando encuentras a una persona así artísticamente, o como amante, es como dar con tu alma gemela. Y tú respiras y la otra persona entiende perfectamente lo que está pasando.
A su historia sólo les ha faltado tener un hijo...
Sí, la verdad. No lo conseguí nunca, lo llegamos a intentar. Trabajamos mucho... Es muy difícil, claro, compaginar todo esto... Fue muy difícil.
Luego él hizo su vida, yo hice mi vida cuando nos divorciamos y ahí es cuando yo me asenté y me dije 'bueno, se me va a pasar el arroz'. Y no ocurrió y, bueno, pues ya está. Pero él ha tenido a mi hija como si fuera suya.
Ejerció de padrazo...
Sí, la ha bautizado él incluso. La ha querido muchísimo y lo primero que dijo cuando nació Scarlett fue 'yo voy a ser su padrino'. Era maravillosa la bondad que tenía Carlos y el amor que tenía siempre. Y aunque tú te divorcies con la persona no significa que ese vínculo con los hijos termine...
Para terminar, ¿en qué punto está la guerra con la familia de Carlos, con motivo de la casa que le dejó con cargas?
Ese tema ya se ha zanjado. Yo no tengo que hablar más de ese tema. Y ya está, no hay nada porque yo ahora estoy en otro punto de mi vida, otra energía y no necesito eso.