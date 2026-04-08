La dorada jubilación de Cristina García Ramos entre Madrid y Asturias: dos empresas solventes y su papel de abuela

La tranquila vida de la presentadora Cristina García Ramos (76 años), apartada desde hace casi 20 años de la primera línea informativa, volvió a la actualidad el pasado domingo, 5 de abril, por una tristísima noticia: el fallecimiento de su esposo, el periodista Diego Carcedo.

El hombre que la acompañó fielmente los últimos 40 años, su hombro y bastón, perdía la vida a los 86 años tras unas semanas haciendo frente a una delicada salud, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL. El deceso de Carcedo ha sacudido el mundo del periodismo.

Un gremio en el que Diego hizo historia, como presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, entre otros trabajos.

Cristina García Ramos y su marido, Diego, en una imagen de archivo. Gtres

Su éxito en el plano laboral huelga destacarlo -ahí está su carrera-, pero sí merece subrayar que en la vertiente personal y amorosa también triunfó. Hoy, Cristina, su viuda, tendrá que vivir con su ausencia. Formaban una de las parejas más queridas y respetadas del panorama nacional.

Supieron vivir su jubilación en un recogimiento público escogido. Acudían a reducidos eventos públicos. García Ramos, tras esta pérdida que la ha dejado sin su mitad, debe reordenar su existencia. La histórica presentadora vive una jubilación ordenada y económicamente sólida.

Hay tres ciudades que han conformado, a lo largo de las décadas, el día a día de Cristina: Madrid -donde vive y ha hecho vida con su esposo-, Asturias -la tierra natal de su hoy malogrado marido y que convirtió en su segunda residencia-, y Canarias, su lugar de nacimiento.

En la capital de España, García Ramos conserva su círculo profesional y personal, además de la valiosa cercanía con su única hija Thais, fruto de una relación anterior a Carcedo, con un cámara de televisión. Thais es socióloga de profesión, y madre de dos hijos, Lara y Darío.

Estos, los pequeños de la casa, se han convertido en el auténtico centro de la vida de Cristina, que vive su papel como abuela con gran orgullo. Diego también quiso a esos niños como si fueran sus nietos. Supieron todos formar una sólida piña.

Quien lo sabe sostiene a este medio que la presentadora participa en las rutinas diarias de sus nietos, los acompaña en actividades y se involucra en su educación con la misma entrega con la que durante años se dedicó a su profesión.

La emblemática presentadora en un evento público. Gtres

Más allá de su vida personal, Cristina García Ramos afronta la jubilación con una situación económica saneada. Según datos de Investiga Pro, la presentadora figura en cargos de responsabilidad en dos sociedades con resultados positivos y actividad estable.

Por un lado, en el tejido empresarial está Cumbris 2006 S.L. En dicha entidad, Cristina figura como Apoderada Solidaria. El Objeto Social es la "adquisición, explotación, arrendamiento y promoción de bienes inmuebles".

En su último ejercicio presentado en 2024, el resultado económico que arroja la Cifra de Negocios es de 496.009 euros. La sociedad, pues, mantiene un rendimiento sólido y una estructura financiera bien gestionada.

La segunda sociedad es Gestión Integral de Servicios Auxiliares S.L. Cristina es Apoderada Mancomunada, y esta sociedad está enfocada en la "prestación de servicios de conserjería, azafatas, mensajería, tratamiento de textos y secretariado".

A nivel económico, también goza de una buena posición, pues su Cifra de Negocios en 2024 desprende un montante más que positivo: 218.355 euros.

Esta segunda empresa opera en el ámbito de los servicios auxiliares, un sector con demanda constante en entornos corporativos y residenciales. Sus cifras muestran una actividad estable y una gestión eficiente.

La presencia de Cristina en ambas sociedades refleja una planificación patrimonial cuidadosa y una diversificación que le permite afrontar la jubilación con tranquilidad económica.

Cristina García Ramos, en un funeral en 2010. Gtres

No depende únicamente de su pasado televisivo, aunque ese pasado fue, sin duda, una base sólida.

Cristina García Ramos formó parte de una generación de profesionales que vivió la gran época de la televisión en España, cuando los presentadores eran figuras centrales del entretenimiento y la información.

Y, sobre todo, cuando la retribución económica era proporcional a la relevancia pública. Programas como Corazón, corazón la convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores, y su trayectoria en informativos consolidó su prestigio.

Cristina creó un estilo en TV

Cristina García Ramos nació el 14 de septiembre de 1949 en Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

Licenciada en Periodismo y en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, inició su carrera profesional en el Centro de Producción de RTVE en Canarias, donde se puso al frente de espacios como Telecanarias o Panorama de Actualidad.

Casada con Diego Carcedo, en 1979 se trasladó a Madrid para presentar el Telediario de la 2.ª edición y, posteriormente, la edición de fin de semana hasta 1983.

A continuación continuó en la cadena pública conduciendo diversos programas, tanto culturales como de información económica, entre ellos 300 millones o La víspera de nuestro tiempo, entre otros.

García Ramos fue una de las pioneras en informar sobre asuntos de crónica social y de contenido rosa, pero siempre desde un punto de vista blanco y amable.

Ese era el sello de Corazón, corazón, que marcó un antes y un después y que, con otro nombre, otra escenografía y otras presentadoras, ha sabido mantenerse fijo a lo largo de los años en antena.

Cristina abrió paso en televisión abordando la vida de los famosos patrios e internacionales, pero siempre con rigor, respeto y autenticidad.

Cristina charlando con una buena amiga, Isabel Preysler. Gtres

La presentadora condujo durante más de una década el mítico programa y su rostro se colaba cada fin de semana mezclando actualidad, corazón y moda.

En la memoria de muchos quedará la primera vez que el programa Corazón, Corazón entró en el palacio de Liria con la Duquesa de Alba. Hitos detrás de los cuales se encontraba García Ramos como rostro visible.

Sin embargo, cuando Cristina desaparece de la pequeña pantalla estatal poco o nada se sabe de ella.

Fue en 2008 cuando se le comunicó que entraba en uno de los ERE de la cadena pública, algo que supuso un shock para ella. Después de 30 años, la periodista abandonaba RTVE para siempre.

Si bien el espacio de TVE logró adentrarse en Liria como uno de sus hitos del momento, también entrevistó en su plató a diferentes personalidades de la crónica social, como Raphael (82) e Isabel Preysler (76), con la que Cristina entabló una bonita amistad.