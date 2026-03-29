Miguel Poveda: "De pequeño era muy solitario. Cuando fui a la mili y me enfrenté a la vida, le eché valor y no me escondí más"

El paso de Miguel Poveda (53 años) por el Festival de Málaga no se limitó a la presentación de Enlorquecido, su último proyecto. También se convirtió en un viaje al pasado.

En conversación con EL ESPAÑOL, el cantaor rememoró algunos de los momentos más íntimos de su infancia, una etapa marcada por dificultades, pero también por la música, que se convirtió en su refugio cuando aún era un niño.

Poveda no oculta que aquellos primeros años estuvieron llenos de soledad y silencios. Sin embargo, ese aislamiento fue también la puerta hacia su vocación artística.

Miguel Poveda en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Mi infancia fue dura porque yo me escondía en mi cuarto y guardaba un secreto, refugiándome en un aparato de radio, en la música, que fue mi salvación", confiesa el artista.

Añade: "Fui un niño solitario en ese sentido. Pero tenía la compañía de muchos artistas que llenaban mi alma de música, me hacían soñar, volar y, sobre todo, imaginar que algún día me dedicaría a ella. Esa música me salvó".

Aquel pequeño aparato de radio se convirtió en su aliado más fiel. Gracias a las voces que escuchaba, el joven Miguel comenzó a proyectar una vida ligada al arte, un sueño que con el tiempo se haría realidad. La música dejó de ser solo un pasatiempo: fue su manera de entenderse a sí mismo y de hallar un lugar en el mundo.

Con los años, llegó el momento de enfrentarse a la vida fuera de la intimidad de su habitación. Poveda decidió dejar atrás los miedos y mostrarse tal como era.

Miguel Poveda durante el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Cuando salí a la calle, fui a la mili y me enfrenté a la vida de verdad, le eché valor. No quise cargar siempre con esa carga. Dije: 'este soy yo' y quien no quiera aceptarlo, que se compre un libro", recuerda con firmeza.

Esa decisión marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde entonces, Poveda ha construido una carrera sólida dentro del flamenco, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del género y defendiendo su identidad con naturalidad.

A pesar de todo lo vivido, el artista asegura que con el tiempo ha aprendido a relativizar sus experiencias. A día de hoy, afirma, sus preocupaciones van más allá de su historia personal. "Sufro más por lo que pasa en el mundo que por lo que me haya podido pasar a mí, que son minucias", reflexiona.

Ese pensamiento revela la mirada madura de un artista que ha sabido transformar las heridas del pasado en sensibilidad artística. Y quizá por eso, cada vez que sube a un escenario, el niño que se escondía en su cuarto con una radio sigue presente, recordándole que la música fue, desde el principio, su mayor salvación.