El pueblo español donde Martirio (72 años) disfruta del verano: 3,8 km de playa y un total de 16.000 habitantes

Punta Umbría en Huelva y Martirio en un montaje de JALEOS. Gtres

El refugio estival de Martirio (72 años) no está en destinos exóticos ni en playas lejanas, sino en un rincón muy reconocible del sur de España.

Se trata de Punta Umbría, un municipio costero de la provincia de Huelva que, con cerca de 16.000 habitantes, se ha convertido en uno de sus lugares más especiales, tanto a nivel personal como emocional.

La artista onubense mantiene desde hace años una conexión muy estrecha con este enclave de la Costa de la Luz. No se trata solo de un destino vacacional, sino de un espacio cargado de recuerdos y significado.

De hecho, el propio Ayuntamiento ha reconocido públicamente ese vínculo, destacando que la cantante considera Punta Umbría como "lugar de referencia en sus vivencias y sentimientos", además de haber contribuido a difundir el nombre del municipio a lo largo de su trayectoria profesional.

Las playas de Punta Umbría en Huelva. TripAdvisor.

Este reconocimiento se materializó en 2014, cuando el consistorio le concedió el Premio a la Promoción Turística. Un galardón que ponía en valor no solo su cariño por la localidad, sino también su implicación activa.

Ese mismo verano, Martirio se subió al escenario de la Plaza de las Artes junto a su hijo, Raúl Rodríguez, en un concierto que reforzó aún más ese lazo con el público local.

Ubicado en plena Costa de la Luz, Punta Umbría es un destino marcado por su esencia marinera y su apuesta por el turismo de sol y playa.

Se trata de una península de arena y pinares que se extiende entre el océano Atlántico y la ría de Huelva, rodeada de espacios naturales de gran valor ecológico como el paraje de Marismas del Odiel.

Sus playas, de arena fina y dorada, se extienden a lo largo de varios kilómetros -unos 3,8 en su tramo más representativo- y ofrecen un ambiente familiar y relajado.

La cantante Martirio en una foto de archivo. Europa Press

Durante los meses de verano, la localidad se transforma: el paseo marítimo se llena de vida, los chiringuitos se convierten en punto de encuentro y el bullicio turístico marca el ritmo del día a día. Sin embargo, fuera de temporada, recupera una calma que también forma parte de su encanto.

La economía local gira en torno a la pesca y al turismo, dos pilares que definen su identidad. La tradición marinera se refleja en su gastronomía, donde el pescado y el marisco fresco son protagonistas indiscutibles en bares, puertos y chiringuitos. Un estilo de vida que, sin duda, encaja con el carácter cercano y auténtico de Martirio.

Así, lejos de los focos y de los grandes escenarios, la cantante encuentra en Punta Umbría un lugar donde reconectar con sus raíces y disfrutar de un verano pausado, entre mar, naturaleza y memoria.