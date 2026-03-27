El duque de Alba prepara el terreno para que sus hijos, Fernando y Carlos, lideren el futuro del ducado

De todos los personajes aristocráticos que han pululado por la prensa del corazón española desde prácticamente su nacimiento, la más querida y admirada ha sido Cayetana de Alba. Este sábado 28 de marzo, la duquesa habría cumplido 100 años, por lo que su familia ha estado homenajeándola en las últimas con diferentes actos.

Eugenia Martínez de Irujo (57 años), su única hija y a niña de sus ojos, presentó el documental Cayetana, la duquesa de todos y Cayetano, el pequeño de los cuatro varones y el otro niño de sus ojos, acaba de publicar La última duquesa. Un homenaje a Cayetana de Alba (Ed. La Esfera de los libros).

Asimismo, desde su fallecimiento el 20 de noviembre de 2014 a los 88 años, la Casa de Alba se ha estado estructurando para adaptarse a los nuevos tiempos y, por supuesto, poniendo a cada uno de sus herederos en su sitio. Las maniobras lideradas por Carlos Fitz-James Stuart (77), XIX duque de Alba, se saldaron con peleas y desencuentros con algunos de sus hermanos.

Con el fin de preservar un inmenso legado tanto económico como artístico y heráldico, el actual duque de Alba ha querido hacer partícipes cada vez más a sus hijos de lo que se esconde tras las puertas del Palacio de Liria, residencia principal del noble en el centro de Madrid.

Su último movimiento ha sido incorporar a Fernando (35) y Carlos (34) como administradores solidarios de Ducado de Alba SL, una de las sociedades que forman parte de la Casa de Alba, como ha publicado Vanitatis.

El duque de Alba junto a sus hijos, Carlos y Fernando. Getty Images

Constituida en 2012 por el duque y su hermano Cayetano, tras la decisión de este último de desvincularse de los negocios, la sociedad la empezaron a gestionar otros miembros. Hasta ahora.

De esta manera el XIX duque de Alba está dando cada vez más protagonismo a sus descendientes y, obviamente, preparado el terreno para que el día que fallezca le suceda Fernando.

Como primogénito, en la actualidad ostenta el XVII ducado de Huéscar con Grandeza de España y está llamado a ser el XX duque de Alba de Tormes. Desde hace ocho años está casado con la diseñadora Sofía Palazuelo (34), a quien conoció en 2013 mientras ambos eran alumnos en The College or International Studies en Madrid. Allí él estudió Máster en Dirección de Marketing tras sus estudios de Derecho y ella terminó Marketing y Comunicación.

Desde el principio, la discreción fue la nota dominante en su relación. Solo lo sabían los más allegados ya que su deseo desde siempre ha sido evitar los objetivos. Pero en 2015, la revista ¡HOLA!, portavoz oficioso de los grandes nombres regios, publicó las primeras imágenes de los novios que terminaron por confirmar su noviazgo en la Feria de Abril de Sevilla.

Ambos sienten devoción por esta ciudad, especialmente porque allí residía oficialmente Cayetana en el Palacio de Liria y donde nació Matilde Solís, madre del aristócrata, en el Palacio de la Motilla, ya que sus padres eran Fernando Solis-Beaumont y Atienza, marqués de la Motilla, que se casó con Isabel Martínez Campos y Rodríguez, hija del duque de Seo de Urgell.

Fernando y Sofía se casaron el 6 de octubre de 2018 en la capilla del Palacio de Liria, donde desafortunadamente no pudieron entrar los más de 700 invitados. Sí lo hicieron después en el convite en los jardines del palacio. Entre los más importantes estaban la reina Sofía, el rey Simeón y Margarita de Bulgaria y Ana de Francia.

El novio entró en el templo luciendo el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y del brazo de su madre y madrina, bellísima con un vestido exclusivo de Lorenzo Caprile a conjunto con un increíble collar de zafiros. La novia se decantó por un diseño realizado por su tía, la diseñadora Teresa Palazuelo, inspirado en las líneas arquitectónicas de Balenciaga y llegó del brazo de su hermano Fernando, ya que con su padre no se hablaba. Contra todo pronóstico, no lució una tiara.

Fernando y Sofía el día de su boda. GTRES

La alegría del matrimonio llegó con el nacimiento de sus tres hijos, Rosario, en 2020, Sofía en 2023 y Fernando en 2025.

El futuro duque de Alba trabaja desde 2021 en el banco suizo Lombard Odier y también colabora con otras empresas vinculadas al legado de los Alba. Por su parte, Sofía trabaja junto a su madre Sofía Barros en la empresa Around Art, dedicada a gestionar viajes, eventos culturales y de jardinería en España, Marruecos y numerosos países europeos.

A raíz del enlace anteriormente explicado, Carlos, XXII conde de Osorno, pasó a ser uno de los objetivos más codiciados por los paparazzi, que no tardarían en descubrir que salía con la atractiva Belén Corsini (37), heredera de una gran fortuna porque uno de sus antepasados fundó la constructora Corsán.

Fueron en las navidades de 2018 cuando se publicaron las primeras imágenes y oficializaron su romance en la boda de los marqueses de Pickman en Sevilla.

Se casaron el 22 de mayo de 2021 en los jardines de Palacio de Liria en medio de la crisis sanitaria por la Covid, por lo que se redujo bastante el número de invitados. Él iba vestido con el uniforme de la Real Maestranza y llegó del brazo de su madre Matilde Solís, mientras que ella eligió un diseño de Navascués e hizo el paseíllo con su padre Juan Carlos Corsini, uno de los hombres más ricos de nuestro país.

El conde de Osorno es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y está enfocado en la gestión y preservación del patrimonio cultural, así como en la gestión empresarial de varias sociedades vinculadas a los Alba.

Como licenciada en Administración de Empresas en ICADE, Belén es consejera de dos empresas de gestión inmobiliaria de su padre, Juan Carlos Corsini, además de estar vinculada a otras sociedades con vínculos en el alquiler inmobiliario y la explotación agrícola.

El conde Osorno con Belén Corsini el día de su boda. GTRES

El matrimonio también ha formado una bonita familia ya que en 2024 nació Carlos y al año siguiente llegó al mundo Fadrique.

A la pareja también le encanta Sevilla y se dejan ver por los eventos más destacables de la ciudad, como la Semana Santa, ya que él es devoto de la Hermandad de los Gitanos. Si lo que buscan es relajarse suelen decantarse por Sotogrande, donde poseen una magnífica casa en el Real Club Marítimo. En aguas mediterráneas disfruta de románticos paseos en el barco Ayax, que heredó de su abuela paterna.

Entre su círculo de amigos más íntimos figuran Pedro Trapote, hijo del emblemático empresario del mismo nombre, y Teresa Sartorius, hermanastra de Isabel, ex novia del rey Felipe VI e hija de la princesa Nora de Liechtenstein.