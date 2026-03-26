Rosalía paraliza su último concierto en Milán: el problema de salud que le ha obligado a abandonar el escenario

La noche que prometía ser una de las más especiales del Lux Tour de Rosalía (33 años) en Milán terminó convirtiéndose en un episodio tan inesperado como humano.

La artista catalana se vio obligada a cancelar su concierto tras sufrir un problema de salud que le impidió continuar sobre el escenario, dejando una imagen que pocas veces se ve en una gira de estas dimensiones: la de una estrella internacional completamente vulnerable ante su público.

Desde el inicio del espectáculo, algo no iba bien. Aun así, Rosalía decidió salir al escenario e intentar cumplir con su compromiso. Tal y como ella misma explicó después, llevaba horas sintiéndose mal, pero quiso seguir adelante por respeto a sus seguidores.

Sin embargo, la situación fue empeorando con el paso de los minutos, hasta el punto de hacer inviable la continuidad del concierto. "He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma", confesó ante un público que pronto pasó de la euforia a la preocupación.

La artista reveló que estaba atravesando una intoxicación alimentaria "bastante grave", una circunstancia que la obligó incluso a retirarse en varios momentos entre bambalinas para vomitar. A pesar de ello, trató de mantenerse firme.

"Estoy muy enferma, y realmente estoy intentándolo", explicó visiblemente afectada, dejando claro que su intención en todo momento fue ofrecer el espectáculo que sus fans merecían. Pero el cuerpo tiene límites, incluso para quienes están acostumbrados a rendir al máximo nivel noche tras noche.

Finalmente, no pudo más. Cuando aún quedaba buena parte del show por delante, Rosalía tomó la difícil decisión de abandonar el escenario. Lo hizo entre lágrimas, con un mensaje cargado de emoción y honestidad.

"Lo siento muchísimo. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones". Sus palabras provocaron una ola de comprensión y apoyo entre los asistentes, que respondieron con aplausos en lugar de reproches.

Antes de despedirse definitivamente, la intérprete quiso tener un gesto especial con el público italiano. En un último esfuerzo, regaló una interpretación de Mio Cristo Piange Diamante, tema incluido en su último disco, LUX, como forma de agradecer el cariño recibido incluso en un momento tan complicado.

Rosalía, durante su reciente concierto en Lyon del 'Lux Tour'. Foto: EFE/X de Lux Tour

Lo ocurrido en Milán pone sobre la mesa una realidad que a menudo queda oculta tras los focos: la enorme presión física y emocional a la que se enfrentan los artistas durante una gira internacional. Más allá del espectáculo, hay cuerpos que se resienten, agendas imposibles y situaciones imprevistas que no siempre se pueden controlar.

En este caso, además, quedó patente el fuerte vínculo de Rosalía con su público, al que no dudó en hablar con total transparencia incluso en uno de sus momentos más frágiles.

Un parón obligado que, lejos de empañar su gira, refuerza la imagen de una artista comprometida hasta el límite con su trabajo y con quienes la siguen. Porque si algo quedó claro en Milán es que, incluso cuando no puede más, Rosalía lo intenta todo.