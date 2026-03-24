Joaquín Torres desvela que quiso quitarse la vida: "Quería desaparecer. Si te pierdes a ti, pierdes las ganas de vivir"
El arquitecto se sincera por primera vez sobre uno de los episodios más oscuros de los últimos años: llegó a pensar en la muerte y ahora se siente avergonzado.
Más información: Joaquín Torres y Raúl Prieto se separan dos años después de su boda y 11 de relación: ya no viven bajo el mismo techo
Los últimos dos años han sido, sin duda, los más duros para Joaquín Torres (55 años). A las secuelas de su grave accidente de moto a finales de 2023, que requirió múltiples operaciones, se sumaron la muerte de su madre y, hace apenas cuatro meses, la de su padre.
Además, su separación de Raúl Prieto (50) en verano de 2025, tras más de una década juntos y dos años de matrimonio, le hizo tocar fondo y replantearse su propia vida.
Así lo ha confesado entre lágrimas durante su reaparición en la cena solidaria del XVIII aniversario de la Fundación Isabel Gemio. "Después de un periodo muy difícil, estoy aquí, y estoy mucho mejor, mucho mejor", ha asegurado al comenzar la entrevista ante los medios presentes.
Y añade: "Lo que tenemos es el hoy y el ahora, y el pasado, pisado, porque mañana es demasiado pronto para actuar. Estoy muy bien".
Joaquín no ha escondido su vulnerabilidad: "Perdí mis raíces. Perdí a mi padre, a mi madre, perdí a mi pareja, me perdí a mí mismo. Eso es mucho. Cuando uno se pierde a sí mismo, lo pierde todo". Ahora, asegura, está reconstruyéndose: "Estoy superándome y ahora soy otra persona, soy la mejor versión de mí mismo".
Ha confesado que uno de sus mayores errores fue olvidarse de sí mismo: "Yo era el último en mi lista. Mis hijos, mi madre, mi marido... yo era el último, y además no era suficiente. Hoy soy suficiente. Por fin hay algo que valoro por encima de todo: a mí mismo. Hoy me quiero".
Y ha revelado que, en su momento más oscuro, incluso llegó a pensar en la muerte: "Claro que sí. Todo, yo no quería seguir viviendo. Era completamente destructivo. Quería desaparecer. Cuando uno se pierde a sí mismo y pierde sus referencias, pierde las ganas de vivir", ha confesado con emoción.
Mirando atrás, se pregunta cómo llegó a ese punto: "Hoy lo veo desde otra perspectiva y digo: '¿Cómo? La vida es el mejor regalo que tenemos. Solo hay que aprovecharla al máximo'. Confundimos amor propio con egoísmo, pero quererse a uno mismo es lo más importante".
"No tenía esperanza, creía que no tenía nada que ofrecer y que estaba siendo un mal ejemplo para los que quiero. Me da vergüenza haber llegado a ese punto", ha admitido visiblemente emocionado.
A día de hoy, Joaquín ha asegurado que ha superado ese momento y que está en proceso de reconstrucción: "Soy otra persona. Estoy yendo a terapia, me estoy reconstruyendo. Fue una lección de vida brutal", ha expresado, subrayando la importancia de quererse a sí mismo.
"Me avergüenzo, sí, pero ya pasó. Ya no lloro más. Ya no me quejo más. Hay que centrarse en lo bueno, en lo que tenemos, no en lo que nos falta", añade.
Antes de concluir su intervención ante los medios, ha hablado sobre su relación con Raúl Prieto (50), donde ha confesado que ahora no hay espacio para retomarla:
"Necesito tiempo. Él me dejó en un momento en que yo necesitaba apoyo. No pasó nada, simplemente no pudo. Ahora necesito tiempo para tener una relación sana con él y valorar todo lo bueno que tuvimos. Fueron 13 años. Yo lo quise mucho, pero el amor también pasa", ha concluido, dejando claro que el tiempo lo dirá todo.
Joaquín Torres se ha mostrado vulnerable ante los medios, los mismos que le han apoyado y respetado en los malos momentos y donde ahora se ha sentido seguro para confesar uno de los episodios más duros y oscuros de su vida.