Cazadora de piel negra y actitud 100% rock: la elección infalible de Amelia Bono para disfrutar de una jornada en Madrid

La cazadora de cuero que Amelia Bono (45 años) ha lucido en sus redes sociales confirma que esta prenda sigue siendo la mejor inversión de entretiempo.

La influencer, hija del exministro José Bono, ha vuelto a recurrir en sus redes a una chaqueta de piel negra de corte clásico. Un 'uniforme' que repite cada otoño e invierno y que se ha convertido en una de sus señas de identidad de estilo.

Su receta funciona: silueta sencilla, aire rockero y un punto urbano que encaja igual de bien para ir a la oficina, para una tarde de recados por Madrid o para un plan nocturno improvisado.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

En las imágenes, Amelia apuesta por una cazadora de piel de inspiración biker, con hombreras marcadas, cremalleras metálicas y acabado ligeramente brillante, que suma carácter a un look por lo demás muy sobrio.

No es la primera vez que la empresaria recurre a una prenda así: basta repasar su historial de publicaciones para comprobar que las chaquetas de cuero negro son su comodín cuando bajan las temperaturas y el tiempo aún no exige un abrigo pesado.

Frente a las tendencias pasajeras, Bono demuestra que hay básicos ‒como una buena cazadora de piel‒ que no pasan de moda y que, además, rejuvenecen cualquier estilismo.

Este tipo de chaqueta encaja especialmente bien en el entretiempo, cuando las mañanas son frías y las tardes se suavizan. La piel actúa como cortavientos ligero, protege del fresco sin aportar demasiado volumen y se adapta a capas.

Se puede llevar sobre camisetas, jerséis finos o incluso vestidos lenceros para restarles dulzura. En clave de street style, Amelia la combina con joyas plateadas llamativas, resaltando aún más el punto rockero.

CHAQUETA BOMBER PIEL 100% ZW COLLECTION, de ZARA. ZARA.

Las firmas de gran consumo han tomado nota de esta fiebre por la piel negra de aire rock. En Zara, por ejemplo, se puede encontrar estos días una chaqueta muy en la línea del estilo de Amelia Bono: la chaqueta bomber de ZW Collection Limited, en negro.

Se trata de un diseño tipo bomber, confeccionado en piel 100%, con cuello alto, manga larga con cremalleras metálicas, bolsillos de plastrón con solapa y botón en el delantero, bajo elástico, forro interior en tejido contrastado y cierre frontal con cremallera y botones a presión ocultos bajo una solapa.

La pieza, que tiene un precio de 229 euros, mezcla el espíritu urbano de la bomber con la sofisticación de la piel y que encaja en ese mismo registro rockero y práctico que tanto explota la influencer.

Así, mientras Amelia Bono sigue demostrando en sus redes que no hay look de entretiempo que una buena cazadora de cuero no pueda elevar, las tiendas se llenan de versiones similares listas para ser llevadas de la calle al feed.

Para quienes buscan una inversión segura esta temporada, su estilismo parece dar una pista clara: el negro, en formato biker o bomber, y en piel auténtica si el presupuesto lo permite, continúa siendo la apuesta ganadora.