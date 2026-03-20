La rutina de Bertín Osborne para mantenerse con 12 kilos menos a los 71 años: no cena, desayuna poco y evita las grasas

Hace tiempo ya que Bertín Osborne (71 años) decidió plantarle cara al calendario con una receta tan sencilla como radical: comer menos y mejor.

Tras un periodo cuidando al máximo su alimentación, el cantante presume de haberse quitado de encima entre 10 y 12 kilos de sobrepeso. Gracias a ello se siente mejor. Y duerme a pierna suelta.

Lejos quedan aquellos tiempos de grandes comilonas. Ahora, su mantra es claro: no ingiere nada por las noches. "No ceno", ha reconocido. Una fórmula que, según ha contado en su visita a El Hormiguero y en distintas entrevistas posteriores, le ha “cambiado la vida” y le permite mantenerse delgado y activo.

El cantante, actor y presentador, Bertín Osborne. Ángel Jiménez

"Duermo mejor y he adelgazado 10 o 12 kilos", explicó en septiembre de 2025 ante un sorprendido Pablo Motos (60), justo después de soltar ese "no ceno" que ya se ha convertido en la frase más representativa de su nueva etapa.

Osborne asegura que ha acostumbrado al cuerpo a comer prácticamente una sola vez al día, en la comida del mediodía. Es en la hora del almuerzo cuando se permite un menú potente, aunque cada vez de manera más controlada.

"Yo como como los perros, una vez al día", resumía con su habitual sentido del humor, matizando que procura que ese plato central sea "comida sana, sin grasas ni fritos".

Nada de bocadillos —"no me gustan", puntualizaba— ni de excesos que disparen la báscula. El resultado salta a la vista: una silueta más estilizada y un nivel de energía que, asegura, no echa de menos pese a los largos ayunos.

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Si la cena ha desaparecido de su vida, el desayuno se corresponde demasiado con un manual de nutrición convencional.

"Desayunar, desayuno poco porque aunque no ceno, no me levanto con hambre”, admite. Sin embargo, lo poco que toma ha dado mucho que hablar.

Muchos días rompe el ayuno con "una copa de tinto, porque te da un brillo en la frente fantástico", tal y como ha apuntado, en clave de humor.

No es el único elemento de su peculiar desayuno: en casa suelen prepararle "unos huevos revueltos con pavo y unos picos de pan” que completan el primer —y a veces único— asalto serio al frigorífico.

Con esa combinación de proteína, algo de hidratos y su pequeña dosis de tinto, asegura que sale "al campo que me como a los caballos", dispuesto a afrontar la jornada hasta la comida principal.

Más allá de llamarnos la atención por lo extremo de la rutina, Bertín Osborne ha insistido en que no pasa hambre y que el cuerpo "se acostumbra a todo".

Su discurso se aproxima al ayuno intermitente llevado al límite, con una única ventana de ingesta potente al día, y se apoya en una idea casi antropológica.

"Nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida", ha llegado a argumentar. Su método divide opiniones, pero confirma algo indiscutible: a los 71 años, el cantante ha logrado los resultados deseados con su dieta: sentirse más ligero. Y mejor.