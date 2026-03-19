Victoria Vera, 73 años: "Cuando empecé mi carrera no podías decir 'corta, que no recuerdo el texto', era todo en carne viva"

La presencia de Victoria Vera (73 años) en el Festival de Málaga tuvo un marcado carácter de homenaje. La intérprete recibió la Biznaga Ciudad del Paraíso, un galardón que reconoce toda una carrera dedicada al cine y al teatro.

La ocasión también sirvió para reflexionar sobre la evolución de la industria cinematográfica, especialmente en lo que respecta al papel de la mujer. Aunque la actriz tampoco abandonó el festival sin generar cierta polémica, al referirse a María Pombo (31) como "la que no lee".

En conversación con EL ESPAÑOL, Vera fue cuestionada sobre si había notado diferencias entre el cine que se hacía cuando comenzó su carrera y el que se produce en la actualidad, especialmente en relación con la representación femenina.

La actriz no dudó en señalar que, aunque se han producido avances, todavía quedan retos pendientes.

Victoria Vera en el Festival de Málaga 2026. Gtres

"Bueno, las mujeres en general en el cine siguen siendo un poco víctimas. No se ha terminado de encontrar esa fórmula de las mujeres empoderadas, pero bueno, está muy bien", ha explicado.

Y añade: "Yo creo que lo que ha ganado mucho es la aportación que hacen las mujeres como directoras, como gente que está dentro de la industria. Eso es muy importante", subrayando la relevancia de la presencia femenina detrás de las cámaras y en roles creativos decisivos para lograr un cine más equilibrado.

La actriz también recordó cómo se sentía al inicio de su carrera, cuando su experiencia se centraba en el teatro, un entorno donde, asegura, la vulnerabilidad y la exposición eran aún mayores.

"Cuando empecé mi carrera, como la empecé en el teatro, todo era mucho más complicado. Es diferente, porque ahí no puedes decir 'corta, que no me acuerdo del texto'. No estás protegido por un editor que corrige los errores. Era todo en carne viva y sin red", explica, evocando la intensidad y la exigencia de aquellos años.

Sus palabras ponen en evidencia que, aunque la industria ha evolucionado y la aportación femenina ha crecido en todos los niveles, la representación de las mujeres sigue siendo un desafío.

Victoria Vera en el Festival de Málaga 2026. Gtres

La actriz destaca que la protección, el acompañamiento y los mecanismos de corrección que hoy existen en cine y televisión no estaban disponibles para ella en sus primeros pasos profesionales, lo que aumentaba la vulnerabilidad de las intérpretes en un entorno históricamente dominado por hombres.

Con más de cuatro décadas de carrera, Victoria Vera se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, no solo por su trayectoria artística, sino también por su capacidad para analizar críticamente la evolución del cine desde la perspectiva de la mujer.

Su homenaje en el Festival de Málaga sirve como recordatorio de que, aunque los tiempos cambian, el camino hacia una igualdad plena en la pantalla y detrás de ella sigue siendo un desafío por conquistar.

Su reflexión deja un mensaje claro: la industria ha avanzado, las mujeres aportan cada vez más desde distintos frentes, pero la búsqueda de un cine en el que ellas sean protagonistas empoderadas y no víctimas continúa siendo una asignatura pendiente, un reto que la propia actriz considera esencial para el futuro del séptimo arte.