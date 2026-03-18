Ona Gonfaus, la joven de 19 años cuyas declaraciones han desatado la guerra entre el sector del cine y las 'influencers'

La industria del cine y el universo de las influencers en España ha colisionado. La presencia de las creadoras de contenido en las alfombras rojas de los Goya o el Festival de Málaga han desatado la controversia.

Y han abierto un debate: ¿Es adecuado que personajes habituales de Instagram o Tik Tok acudan a las ceremonias más destacadas del sector del séptimo arte?

El detonante de la polémica ha surgido a raíz de las declaraciones de Ona Gonfaus (19) en el Festival de Cine de Málaga. La joven, con 1,8 millones de seguidores en TikTok y 564.000 en Instagram, soltó una respuesta que ha levantado ampollas.

La respuesta de la polémica

Cuando una reportera del Canal 101 de televisión le pidió que recomendara alguna" película española", contestó, dubitativa: "Pues no sé ahora, una peli, ¿qué rollo?".

Tras unos segundos, terminó citando "La nueva de Ocho apellidos". Una cinta que se estrenó en el año 2023 y que ni estaba nominada ni se exhibía en el cartel.

Desde entonces, su nombre está en boca de todos. ¿Quién es ella? ¿Cómo se dio a conocer? ¿Qué tipo de contenido comparte en las redes?

Nació en Barcelona hace 19 años, pero actualmente vive en Madrid. Se dio a conocer siendo adolescente, cuando empezó a subir vídeos en TikTok. Poco a poco, su popularidad fue creciendo.

Pronto se convirtió en uno de los rostros más comentados de la red social. Poco le costó profesionalizarse, colaborando con marcas de moda, belleza y lifestyle.

Estrella de las redes sociales

En sus redes suele compartir, sobre todo, contenido de estilo y su forma de vida: desde looks diarios, rutinas de cuidado personal, viajes, planes con amigos y familia, además de blogs donde habla de independencia, trabajo en redes y, en ocasiones, salud mental.

En 2023, RTVE Play la presentó en una de sus emisiones. Y ya en los últimos dos años se ha consolidado como una figura de referencia en el universo digital.

Lo que jamás imaginó Ona Gonfaus es que su charla con una periodista en una alfombra roja iba a convertirse, en cuestión de horas, en una auténtica pesadilla.

Y es que sus palabras han herido algunas susceptibilidades. Y han hecho saltar a rostros bien conocidos del sector. Entre ellos, el actor y creador de contenido Marc Biarnés (32).

El joven, más conocido como Nosoloviernes, ha criticado la vaga respuesta de Ona: "Es una falta de respeto porque qué mínimo que si te invitan a un sitio... mientras te hacen el pelo y te maquillan coges el teléfono para informarte de qué películas se estrenan en el Festival de Málaga".

"¿Qué pintan determinados influencers en la fiesta del cine español? Nada", ha lamentado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

Por su parte, Antonio Banderas (65) ha alzado su voz. Cree que "hay una cierta razón" en la controversia: "Tendrían que venir los profesionales que hacemos esto, los que nos la jugamos frente a las cámaras y detrás de las cámaras los técnicos. Estoy de acuerdo con eso".

"Está muy bien los influencers, está muy bien, pero cada uno en su espacio", ha subrayado.

La opinión de actores y actrices

También ha opinado sobre el asunto la actriz Silvia Abascal (46). En su caso, no es contraria a que se invite a influencers a eventos cinematográficos, aunque sin dejar fuera a los compañeros de profesión.

"Que estén, pero que haya espacio para los que tienen que estar. Los que se dedican a esto, los que saben del oficio y se dejan los cuernos para que las películas salgan adelante", ha explicado.

Otra intérprete que se ha manifestado sobre esta cuestión es Yolanda Ramos (57). La actriz, que vio la gala de los Goya desde su casa, ha aclarado no tener nada en contra de los profesionales de las redes.

"Yo en ningún momento me he quejado de que no me hayan invitado a los Goya... He dado las gracias a la gente, -que es lo único que me sostiene más los productores que me contratan-, que se pronunciaran. En ningún momento he estado en contra de que inviten a las influencers y que vayan", ha aclarado.

El comunicado de Ona Gonfaus

Ante la oleada de comentarios que han surgido en los últimos días, la propia Ona Gonfaus ha emitido un comunicado en su propia defensa.

"Como muchos sabéis, este finde estuve disfrutando del cine español en el Festival de Málaga. Durante la alfombra algunos medios me fueron parando y preguntando por el cine y por varias de las pelis que se presentaban en el festival", ha empezado diciendo.

"Después de varias entrevistas, en una de las declaraciones, sinceramente, me quedé en blanco y no respondí de la mejor forma, porque mencioné una película que se estrenó hace unos años y no una actual", ha sentenciado.

Cree que lo que le pasó a ella fue una mera anécdota: "Creo que todo el mundo tiene derecho a que le pasen cosas así. Pero eso no significa en absoluto que no me guste el cine español o que no lo consuma. De hecho, a algunos medios también les comenté las ganas que tengo de ver la nueva peli de Arón Piper, Hugo 24".

La influencer ha explicado que "solo quería aclarar esto porque para mí el cine y el trabajo de todo el gremio de la interpretación merecen muchísimo respeto".

Y ha mostrado su gratitud a los patrocinadores y entidades que la invitan: "Me siento muy agradecida de que cuenten conmigo para dar visibilidad a este tipo de eventos, y me tomo mi trabajo muy en serio. Lo último que querría es que se entendiera lo contrario".