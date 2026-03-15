La guerra por la herencia de Francisco de Borbón y Escasany se recrudece: su viuda, enferma de Alzheimer, reclama su parte

Olivia de Borbón, con su padre, el duque de Sevilla, en el bautizo de su hijo Fernando, en 2018. Gtres

La muerte de Francisco de Borbón Escasany, duque de Sevilla, el 20 de mayo de 2025, dejó tras de sí una herencia tan cuantiosa como envenenada.

Nueve meses después de su fallecimiento, el reparto de su legado sigue paralizado por el enfrentamiento entre sus dos hijos, Olivia de Borbón (52 años) y Francisco de Borbón von Hardenberg (47). Ambos discrepan tanto sobre el reparto del patrimonio como sobre quién debe heredar el ducado de Sevilla.

En medio de este choque frontal entre hermanos, la batalla judicial por el legado del duque, vuelve a complicarse. Y bastante, además. Ahora entra una tercera en discordia.

La última vuelta de tuerca de las disputas llega con la puesta en escena de la viuda del duque, Ángeles de Vargas‑Zúñiga. La que fue tercera esposa del aristócrata, que padece Alzheimer y ni siquiera pudo asistir al funeral, reclama ahora su parte.

Francisco de Borbón y Escasany falleció en mayo de 2025. Gtres

La viuda reclama el uso y disfrute de los bienes

A través de su hija, Ángela Díaz‑Bastien, ha presentado una demanda para reclamar el usufructo viudal que le corresponde por ley sobre los bienes de su marido. De este modo, se abre un nuevo frente judicial en un conflicto ya de por sí complejo.

Según ha adelantado La Razón, la aristócrata, -más conocida en su entorno como Piti-, ha recurrido a los tribunales para exigir el derecho de uso y disfrute que le correspondería por ley del testamento.

Discreta y alejada de la vida pública desde hace años, Ángeles de Vargas‑Zúñiga conoció a Francisco de Borbón y Escasany en una fiesta de verano organizada por el empresario Alberto Alcocer en su finca de Pozoblanco (Córdoba).

Ella, casada entonces, trabajaba como fiscal jefe de Madrid. El romance no pudo consolidarse hasta que ella se divorció, tal y como contó en dicho medio.

"Solo cuando me dijo que se había separado pudimos intimar y ya, los dos libres y sin ataduras, nos hicimos novios". Contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en el año 2000.

Francisco de Borbón

Disputa legal entre hermanos

Cabe recordar que la negativa de Francisco de Borbón hijo (su nombre completo es Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Zu Fürstenberg) a firmar la aceptación del testamento mientras no se resuelva el ducado mantiene en punto muerto tanto el reparto económico como la transmisión oficial del Ducado de Sevilla.

El verano pasado, Olivia tomó acciones legales amparándose en la Ley 33/2006 de Igualdad de Títulos Nobiliarios. Esta establece que es el primogénito, sin distinción de sexo, quien debe hacerse cargo del título.

Lo cierto es que la legislación de igualdad en títulos nobiliarios es clara: otorga prioridad a la primogénita, Olivia. Sin embargo, el fallecido expresó su deseo de que el título recayera en su único hijo varón, siguiendo la tradición nobiliaria clásica.

Los recursos presentados han convertido la sucesión en un pulso familiar que paraliza todo el proceso.

DL_u599608_028

El hijo del duque de Sevilla, detenido

En medio de este crudo enfrentamiento entre los hermanos, Francisco de Borbón von Hardenberg fue noticia el mes pasado tras ser detenido en Málaga, acusado de blanqueo de capitales y narcotráfico.

La Policía Nacional lo arrestó en la causa judicial en la que está investigado el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en Madrid. Este tenía ocultos entre las paredes de su casa cerca de 20 millones de euros.

Poco después, el aristócrata declaró en la Audiencia Nacional y fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer todas las semanas en el juzgado.

Al parecer, estaría supuestamente involucrado en el lavado de activos a través de una empresa de criptomonedas.

En su testimonio ante el juez, el noble defendió su inocencia. Negó formar parte de la trama y explicó que su trabajo consiste en buscar inversores.

Tras el incidente, su hermana, Olivia de Borbón no ocultó su asombro. Tampoco su distanciamiento con su hermano.

"Es una noticia muy fuerte... Entre hermanos siempre hay sus más y sus menos. En estos momentos estábamos en un menos, pero eso no significa que le quiera menos o que no me preocupe por él", detallaba ante las cámaras.

"Tengo que seguir con mi vida y es que me ha costado mucho salir del bache de la pérdida de mi padre y no voy a desandar todo lo andado, aunque obviamente estoy temblando por dentro", destacaba.

Olivia de Borbón, con su padre, Francisco de Borbón y Escasany, y su marido (a la izqda.), Julián Porras. Gtres

Poderoso legado financiero

El legado, formado por un potente entramado inmobiliario y financiero, incluye participaciones en la histórica inmobiliaria familiar Keka S.A. y en otras sociedades como Ildefonso SL, y una importante cartera de locales y oficinas en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

También incluye la vivienda familiar de El Viso en la capital, valorada en torno a cuatro millones de euros, y propiedades en Marbella, además de fondos de inversión y otros activos personales.

A punto de cumplirse un año del fallecimiento, el juez deberá pronunciarse el próximo mes de abril sobre la reclamación de su viuda. Todo ello mientras el testamento continúa bloqueado y el futuro del ducado y del patrimonio Borbón Escasany permanece en el aire.