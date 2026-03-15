Euprepio Padula: "Llegué a Madrid buscando fortuna, con una mano delante y otra detrás. España me ha dado mucho"

Euprepio Padula en la presentación de 'La familia de la tele''. Gtres

Han pasado 26 años desde que Euprepio Padula (61 años) llegó a España.

El colaborador de televisión es originario de Italia. Concretamente de Francavilla Fontana, Puglia. Pero hace más de dos décadas decidió cruzar fronteras y empezar una nueva vida.

"Vengo de una familia humilde y analfabeta, con valores fuertes. Descubrir que era gay en un pueblo pequeño del sur de Italia fue en shock", ha relatado en una entrevista con la revista Semana, publicada en la edición del pasado 11 de marzo.

Euprepio Padula en un acto en Madrid en junio de 2025.

"Mi infancia no fue idílica, fue dura. Yo nací con la ambición de salir del pueblo, de no ser campesino. Ahí tuve a mi madre, que es otro ángel. Siempre sonriente, empujándome a estudiar con becas. Si no hubiera sido por ella, no estaría, aquí", ha confesado Euprepio Padula.

Antes de vivir en Madrid, el colaborador de televisión, profesional en liderazgo (selecciona a directivos y entrena a directivos políticos, empresas y equipos para mejorar su performance), estuvo un tiempo en Milán.

Euprepio salió de su pueblo hacia el norte de Italia en búsqueda de mejores oportunidades. Sin embargo, como ha contado a la citada revista, allí nunca se sintió a gusto.

Su siguiente mudanza, a la capital española, partió de un objetivo claro: "Me fui de mi pueblo a Milán y luego a Madrid buscando fortuna. Llegué con una mano delante y otra detrás. Por eso cuando se habla de inmigración me toca de lleno. A mí Madrid y España me han dado mucho".

Michel y Euprepio Padula el día de su boda. Gtres

Desde que aterrizó en la capital, Euprepio Padula sintió que esta era su ciudad.

En Madrid tiene su propia casa. Está situada en la Calle Libertad y la compró hace casi 26 años, en diciembre del 2000. Allí vive con su marido, Michel, con quien se dio el 'sí, quiero' en septiembre de 2022.

La ceremonia civil tuvo un oficiante de excepción, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (50). La fiesta posterior se llevó a cabo en el Museo del Traje, hasta donde se trasladaron conocidas figuras patrias como Carmen Lomana (77), Cristina Cifuentes (61), Begoña Villacís (48), Karina (80) o Rappel (80).

Su trayectoria en TV

En España, Euprepio Padula no solo ha conseguido un hogar. También nuevos proyectos profesionales.

Por su profesión, trabaja en temas relacionados con la comunicación y la oratoria. Desde hace 10 años, además, se dedica a la televisión. En su día, lo llamaron para hacer análisis de líderes políticos en Más vale tarde. A partir de ahí, ha pasado por programas de laSexta, Mediaset y ahora, RTVE.

Actualmente, Euprepio Padula también tiene un programa de radio, Voces que incluyen, en el que habla de derechos humanos, diversidad, inclusión y equidad.