¡Alerta roja! Amelia Bono tiene el jersey de punto que todas deseamos en primavera: es de Zara y cuesta 29,95 euros

El jersey rojo se ha convertido en el nuevo básico de entretiempo y Amelia Bono (45 años) acaba de firmar uno de los looks que mejor lo demuestran.

En sus redes sociales, la influencer ha apostado por un diseño de Zara en un rojo intenso, que combina con vaqueros extra anchos para construir un estilismo sencillo, cómodo y muy en línea con las tendencias que mandan esta temporada: punto relajado arriba y wide leg jeans abajo.

La prenda en cuestión es el jersey de punto escote pronunciado de Zara, un modelo de punto liso con cuello muy amplio y manga larga, rematado con acabados en rib en puños y bajo.

Amelia Bono, en sus redes sociales, con un jersey rojo de Zara. @ameliabono

Jersey con 11% lana

Cuesta 29,95 euros y está confeccionado en una mezcla de 48% poliamida, 41% viscosa y 11% lana, lo que garantiza caída fluida, tacto suave y el punto justo de abrigo para esos días en los que no hace frío, pero tampoco sobra una capa.

Amelia lo lleva ligeramente metido por dentro del pantalón para marcar la cintura y jugando con el escote amplio a base de superposiciones.

Debajo, lleva una camiseta blanca que asoma por el escote y aporta contraste. Y encima, una cadena dorada en formato maxi, que eleva el conjunto en clave casual chic.

La elección de unos vaqueros extra anchos —la silueta estrella en denim desde hace varias temporadas— equilibra el volumen del jersey y alarga visualmente la figura, demostrando por qué los ‘wide leg’ se han convertido en el comodín favorito de las expertas en moda.

Jersey punto escote pronunciado, de Zara. ZARA

Combo punto + 'wide leg'

Lejos de los jerséis ajustados de otros inviernos, este modelo de escote pronunciado se suma a la tendencia del punto relajado: hombros caídos, silueta ligeramente oversize y un aire desenfadado que funciona igual con vaqueros que con faldas midi o pantalones de vestir.

El rojo, además, suma el toque de color que muchos estilistas recomiendan para animar los looks de diario y aporta un guiño de energía sin necesidad de recurrir a estampados.

No es extraño que el diseño figure entre las propuestas destacadas de la sección de jerséis rojos de Zara para esta temporada.

Con este atuendo, Amelia Bono vuelve a ejercer de prescriptora del high street español, demostrando que un jersey de menos de 30 euros y unos jeans anchos bien elegidos pueden dar como resultado un uniforme perfecto para teletrabajar, hacer recados o arrancar el fin de semana.

El combo de punto rojo + vaquero wide leg se consolida así como una de las fórmulas más fáciles (y favorecedoras) de la temporada.