Flavia, hija de Manolo Zarzo, dispuesta a impugnar su testamento: la guerra por los derechos de imagen del actor

El legendario y querido actor Manolo Zarzo perdió la vida el año pasado, a los 93 años, en su casa de Pozuelo de Alarcón, y dejó a una familia -amén de a su abnegado público-, rota y embargada por el dolor. Se iba la guía, el pilar de todos; de su viuda y de sus hijos.

Zarzo nunca se inmiscuyó en cuestiones de papel couché y su perfil público era glosado sólo por su carrera profesional; nunca permitió que las cuestiones familiares, o posibles desavenencias internas, de puertas para adentro, trascendieran. No obstante, tras su deceso ese dique se rompió.

Flavia, la hija mayor de Manuel Zarzo, abrió la espita y reveló públicamente que sí; que existían problemas. Flavia se mostró molesta con sus hermanos porque no la avisaron de la muerte de su padre. Por este motivo, llegó tarde al tanatorio, eso, al menos, denunció ella.

Un gesto que desencadenó todo lo que aconteció después: la mala relación existente entre Flavia, la primogénita, y su hermano David. Conviene recordar que Zarzo tuvo cinco hijos en vida: los mayores, Flavia, Manuel y David; y los pequeños, Mario y Hugo.

Manolo Zarzo junto a su primogénita, Flavia, en un acto público. Gtres

Hace un tiempo, Flavia defendió en EL ESPAÑOL que el único hermano con el que no se entiende es David; con el resto, mal que bien, mantiene una buena relación. Incluso con Mario y Hugo, los vástagos que el actor tuvo con su hoy viuda, Pilar Alonso.

Flavia no tuvo reparo, tiempo atrás, en poner el foco en que Pilar no ha facilitado la sintonía entre los hijos de Manolo Zarzo, extremo que, por otro lado, la otra parte desmintió de pleno a este diario: Pilar jamás ha intermediado entre los hijos de Manolo.

Volviendo a la primogénita, Flavia, ésta denunció hace unos meses que tras la muerte de su padre nada había recibido de sus enseres personales, que le hacía especial ilusión tener, por ejemplo, guiones de las emblemáticas películas que grabó el enorme Zarzo. ¿Cómo está hoy la situación?

EL ESPAÑOL contacta con Flavia, pero declina hacer declaraciones. No quiere guerras y prefiere no dar más pábulo a nivel público. Sin embargo, una fuente próxima a la familia alumbra a este periódico y descubre que todo sigue igual, estancado, con respecto al testamento.

Manolo Zarzo en un acto público. Gtres

Flavia sigue sin recibir ningún objeto de su progenitor, esos enseres siguen en la casa de Pozuelo de Alarcón, donde Manuel vivió sus últimos años, de acuerdo a la información que se traslada a este periódico. Pero ahora lo mollar y novedoso está en el acta de últimas voluntades.

Flavia ha solicitado formalmente el testamento que su padre modificó en 2023. El primero quedó redactado en 1997. Tanto ella como su hermano Manuel están a la espera, según se cuenta, de ver qué se dice de la casa familiar y, sobre todo, de los derechos de imagen del actor.

Flavia y Manuel creen que Pilar Alonso, la viuda, figurará como heredera universal, pero los derechos de imagen desean ostentarlos los hijos. Y, de no ser así, Flavia está dispuesta a impugnar el testamento. "No lo descarta, porque entiende que es lo justo", explica la fuente.

Sea como fuere, y en otro orden de cosas, lo que es un hecho es que la concordia sigue sin llegar para Flavia y David. Algo aconteció entre ellos que los tiene distanciados.

Con quien sí parece que Flavia ha retomado el contacto ha sido con Manuel, el vástago de Zarzo que tiempo atrás optó por alejarse de todos. "Flavia y Manuel pasaron la Nochevieja juntos", se desliza. "Él tiene su vida y tomó la decisión de apartarse", se explicó en 2025.

Pilar Alonso, la viuda de Manolo Zarzo, junto al célebre actor en un evento público, en 2007. Gtres

Y se añadió: "Con el padre no había relación ninguna y con los hermanos, menos. Esto viene de décadas". Conviene matizar en este punto que Manuel es fruto del primer matrimonio de Manolo Zarzo con María Luz Cañizares.

De aquella unión nacieron Flavia, Manuel y David. Hace años que Manuel se alejó de su familia. ¿Qué pasó entre Manuel y sus hermanos para que un día toda relación concluyera?

Flavia Zarzo lo aclaró a EL ESPAÑOL: "Manolo tiene sus problemas. Con Manolo no hemos contado ninguno de nosotros cuatro. No tenemos trato desde hace muchos años. Tampoco contábamos con que iba a venir al tanatorio".

La ausencia de Manuel en el último adiós a su padre no llamó la atención en el seno de la familia, pues, en realidad, tampoco fue al entierro de su madre, María Luz: "Mi madre murió en el año 2018 y Manolo tampoco vino. Estuvimos David y yo solos".

Flavia y Pilar: su relación

Flavia atendiendo a la prensa, tras fallecer su padre. Europa Press

Hace unos meses, Flavia fue contundente: no existe relación entre ella y Pilar Alonso, viuda de su padre. "Nuestra relación es inexistente, ésa es la verdad. Es que yo a Pili no la he tratado", aseveró.

Apostilló: "Nos llevamos cuatro años. Cuando papá se fue con ella yo tenía 17 años. Ella, 20. Ni ella me ha aportado nada a mí ni yo a ella. Nunca hemos tenido una palabra de más; ni ella conmigo ni yo con ella. Jamás. Nos hemos ignorado: así ha sido la vida y así hemos seguido".

Lejos de buscar la confrontación, Flavia ensalzó la figura de Pilar en lo que respecta a los cuidados que le brindó a su padre en sus últimos años. La dedicación de Pilar fue absoluta y abnegada. "Pilar ha llevado mucha carga al atender a mi padre con 93 años".

Apuntó en esa línea: "Hay que ponerse en el lugar del otro, y ella se ha pegado buenas palizas. Es normal. A mí me pasará con mi marido. Es ley de vida"