La Fiscalía pide 5 años de cárcel y 636.000€ a Kiko Matamoros por ocultar sus bienes al fisco para no mermar su vida de lujo

Kiko Matamoros (69 años) se sentará el próximo míercoles, día 18 de marzo, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber en primicia EL ESPAÑOL.

Y la Fiscalía pide que sea condenado a cinco años y medio de prisión por los supuesto delitos de alzamiento y ocultación de bienes. También, que pague más de 636.000 euros.

En un escrito, el Ministerio Público señala que el popular colaborador de televisión, habría diseñado una estrategia para evitar pagar sus deudas con Hacienda y evitar así que mermase su capacidad económica.

La Fiscalía considera que Matamoros era "conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas", pero también de que "el pago de la mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y, por tanto, su forma de vida".

Por ello, según el escrito, "desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en la que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien".

Es decir, según la Fiscalía, no aparecería como titular de ninguna propiedad para evitar que le fuera embargada. Además, en esta operativa, habría colaborado con quien fuese su esposa María José Giaever (56 años), conocida como Makoke.

Para ella, el fiscal solicita cuatro años y tres días de prisión.

