Beatriz Trapote: "Mi hijo es autista, Asperger grado 1. El diagnóstico fue duro, tardé dos años en contárselo"

Beatriz Trapote (44 años) ha roto definitivamente el tabú en torno al diagnóstico de uno de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con el torero Víctor Janeiro (46).

La periodista y colaboradora se ha sincerado en el podcast educativo Educación con E, donde ha relatado cómo ha afrontado el autismo de su pequeño y el tiempo que tardó en ser capaz de ponerle nombre a lo que ocurría en casa.

"Han sido cuatro años desde que recibimos el diagnóstico de mi hijo", comienza explicando, subrayando el impacto emocional que su condición ha ocasionado a la familia.

"No hay un autismo de libro"

"Han sido 4 años desde que recibimos el diagnóstico de mi hijo, un diagnóstico duro. Cuando el autismo llega a casa, llega y te tienes que enfrentar a él, tienes que entenderlo, tienes que amarlo y tienes que acompañar a tu hijo en este proceso". Desde entonces, su prioridad ha sido aprender a mirar la realidad desde la neurodivergencia.

Trapote reconoce que, al principio, le costó aceptar lo que estaba pasando: "A mí me dicen en el colegio ‘algo pasa’. Claro, yo no quería verlo. Yo incluso hasta me planteé el cambiar de colegio".

Hoy, con la perspectiva adquirida en estos últimos años, admite abiertamente: "Mi hijo es autista, yo no quería verlo. Tardé dos años en contárselo a él".

No era tanto la palabra lo que le asustaba como las posibles consecuencias en el entorno escolar: "No me preocupaba el diagnóstico en sí, la palabra autismo. Me preocupaba el autismo en la escuela".

En el podcast, conducido por José Robles, la periodista también pone el foco en la importancia de la inclusión y de los recursos educativos: "Cuando lo expones a una sociedad, necesitas que el resto de personas que están alrededor lo comprendan, ¿no?".

Y lanza un mensaje claro sobre la diversidad dentro del espectro: "Que no hay un autismo de libro. Cada niño necesita y todos los niños tienen el derecho a la educación".

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote Instagram

Sobre la condición concreta de su hijo, Trapote detalla: "Mi hijo es Asperger, autismo grado 1, pero no significa que sea menos severo que un autismo grado 3. Evidentemente, necesitan más apoyo, más funcionalidad, pero a veces los autistas grado 1 tienen una frustración muy, muy grande porque se sienten muy alejados de la sociedad, se sienten raros, tienen una conciencia de lo que es la sociedad y de la separación entre el mundo neurotípico y el neurodivergente".

Con estas palabras, denuncia la mirada simplista que reduce el autismo a una escala de "gravedad" sin tener en cuenta el impacto emocional y social.

La realidad de las aulas ocupa buena parte de su testimonio. Trapote critica la falta de medios y de atención personalizada: "Los recursos educativos a disposición de todos los niños con necesidades tienen que estar bien ajustados. Si un maestro de apoyo a la integración tiene un censo de 56 alumnos, es imposible, pero imposible que atienda a un niño ni siquiera media hora a la semana".

Asimismo, recuerda una situación que marcó un antes y un después: "A mí no me digas en mi cara: ‘Cuando hacemos un dictado o cuando hacemos unas cuentas, yo le doy una fichita de puntos para que las haga como si tuviera 4 años’. No, perdona".

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro junto a Carmen Bazán y sus tres hijos en una imagen de archivo. Gtres

Con sus declaraciones, Beatriz Trapote ha querido poner su experiencia al servicio de otras familias: "Yo quería hacer un podcast como periodista para hablar sobre el autismo, para dar luz, para ayudar a la gente. Y resulta que me siento en un podcast como periodista y madre de un niño autista".

Su doble mirada le permite traducir en palabras el miedo, la culpa y, finalmente, la aceptación que viven muchos padres cuando llega el diagnóstico.