La discreta vida personal de Esperanza Gracia: de su único hijo, afincado en Japón, a sus dos nietos, Akira e Itsuki

Esperanza Gracia ha puesto fin a una etapa. La mítica astróloga ha anunciado que no seguirá presentando su programa del horóscopo en Telecinco tras 30 años vinculada al formato.

"No voy a dejar el horóscopo, solamente dejo este programa de la noche", aclaró Esperanza este pasado domingo, 8 de marzo, en Fiesta.

Sea como fuere, la televisiva dice adiós a una significativa fase de su vida. Más allá de la pequeña pantalla, Esperanza Gracia también ha vivido momentos de renombre estas últimas tres décadas.

La astróloga Esperanza Gracia en una imagen de archivo.

La astróloga ha sido un rostro habitual para miles de hogares españoles durante muchos años. Sin embargo, Gracia siempre ha demostrado ser reservada en lo que respecta a su vida privada.

La televisiva mantiene una sólida historia de amor con un hombre llamado Eduardo desde hace varias décadas. De hecho, conocido es que contrajo matrimonio con él un 29 de diciembre en Bali por el rito tradicional de aquellas tierras, tal y como ella misma compartió en su perfil de Instagram.

"Hace ya muchos años la vida me regaló la mejor de sus sonrisas. Hoy, día 29, celebro mi aniversario, y la magia sigue viva", escribió Esperanza el 29 de diciembre de 2020.

Eso sí, nunca se le ha visto el rostro y mantiene un perfil anónimo a día de hoy.

Fruto de su discreto matrimonio nació su único hijo, llamado Karlos, residente en Japón desde hace varios años y a quien estuvo sin ver un largo periodo por culpa de la pandemia de la Covid-19.

El joven mantiene una relación con una mujer llamada Saya, con quien tiene dos hijos llamados Akira e Itsuki, nietos de Esperanza Gracia. Es más, utiliza su perfil de Instagram para compartir detalles de su vida en el país asiático.

Karlos, hijo de Esperanza Gracia, junto a sus dos vástagos, en una imagen de sus rede sociales.

Se trata de una cuenta llamada Banzai Japan en la que Karlos se describe como "un español perdido en Japón". Así, es posible encontrar en su feed numerosas publicaciones de los dos pequeños, además de lugares que poder visitar en Japón.

Sus empresas

Esperanza Gracia no sólo es afortunada en lo personal. En el ámbito empresarial, tal y como ha informado Vanitatis, posee Estudios Astrales Karvides SL, la sociedad que canaliza su actividad profesional vinculada al mundo del horóscopo.

Junto a esta entidad, la astróloga participa también en Eco Gym Center SL, una sociedad de carácter patrimonial centrada en el alquiler de inmuebles.

En ambas sociedades aparece como administrador su marido, Eduardo, quien se ocupa de la gestión empresarial.