Vicky Martín Berrocal abre las puertas de su casa y muestra su decoración: el busto de su padre y una lámpara de 600 cristales

"Mi templo, mi refugio, donde más feliz soy". Así describe Vicky Martín Berrocal (52 años) su casa de Madrid, el espacio en el que logra desconectar de la rutina.

La diseñadora ha abierto las puertas de su piso a su casi millón y medio de seguidores de Instagram como parte de una colaboración con Zurich Seguros.

"Mi casa es mi santuario. Aquí soy yo, sin más", ha insistido en la descripción del post. Una publicación en la que descubre su decoración minimalista y algunos elementos cargados de simbolismo.

Nada más entrar, como una suerte de recibidor, se encuentra uno de sus diseños más significativos. Se trata de un vestido de flamenca, puesto sobre un maniquí, con el que la onubense se despidió de uno de los momentos más especiales de su vida.

Desde ahí, el recorrido conduce a su rincón favorito: la librería. Un espacio neutro, sereno, donde el blanco y los tonos suaves son protagonistas. La biblioteca, amplia y ordenada, destaca por el estilo propio de Vicky: los libros están colocados al revés.

Entre los textos se asoma uno de sus tesoros, el Premio Ondas que ganó por el éxito de su podcast, A solas con Vicky Martín Berrocal.

Junto a la librería, la diseñadora tiene una butaca, cómoda y ad hoc para disfrutar de sus textos. En este mismo espacio, la onubense ha colocado un baúl de Louis Vuitton en el que transporta lo que nadie ve: cartas, fotografías, objetos heredados, detalles de viajes...

Vicky Martín Berrocal en un acto en Madrid. Gtres

No obstante, entre todos sus tesoros destaca un busto de su padre, José Luis Martín Berrocal, quien perdió la vida en 2008. Se trata de una pieza que el empresario regaló a sus cinco hijos cuando cumplió 70.

Tras mostrar este especial rincón, Vicky Martín Berrocal enseña su cocina. "Es mi lugar sagrado", asegura. "Alrededor de esta isla celebramos la vida", comenta.

Se trata de una cocina integrada, revestida en piedra natural y con la última tecnología. Es el corazón de la casa.

A pocos pasos se sitúa la mesa de comedor, a juego con la decoración minimalista de la propiedad. No es solo un espacio para comer. La onubense también lo ha convertido en su lugar de reunión y trabajo. Allí se revisan proyectos, se toman decisiones y se idean planes.

Sobre la mesa cuelga una llamativa lámpara de 600 piezas de cristal y hecha en Italia. Si cabe, uno de los elementos más llamativos del piso de Vicky.

Respecto al salón, es blanco y luminoso, compuesto por un amplio sofá y un televisor. Es un lugar pensado para reunirse y desconectar.

La diseñadora no muestra su dormitorio, pero sí el vestidor, el espacio donde empieza y termina la jornada. "Paso mucho tiempo aquí porque a veces me cambio dos o tres veces al día", confiesa en el clip. En su tour, Vicky Martín Berrocal pone el foco en la isla, donde tiene a la vista cinturones y demás accesorios.