Pedro Sánchez acude a la capilla ardiente de Fernando Ónega: "Con el periodismo contribuyó a ser lo que España es hoy"

Este miércoles, 4 de marzo, se ha instalado la capilla ardiente de Fernando Ónega en la Casa de Galicia, en Madrid, y han sido innumerables las condolencias que ha recibido la familia del respetado comunicador y periodista, fallecido este pasado martes, día 3, a los 78 años.

Distintas personalidades del mundo del periodismo, la cultura y el espectáculo han querido arropar a la familia en este duro trance. Especial mención ha merecido la asistencia de la reina Letizia (54 años), gran amiga de una de las hijas de Ónega, la célebre Sonsoles (48).

También ha habido representación gubernamental. En concreto, ha asistido a la capilla ardiente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez (54). El presidente del Gobierno, amén de destacar la inmensa figura de Fernando, ha relevado que ambos tenían una gran relación.

Pedro Sánchez, este miércoles, día 4, atendiendo a la prensa. Gtres

"Fernando ha sido un gran periodista. Un cronista, un analista de la vida política de nuestro país, que ha arrojado mucha luz sobre muchos acontecimientos", ha comenzado a explicar Sánchez.

Y añade: "Ha permitido comprender, a muchos ciudadanos, lo que sucedía, con una mirada honesta. Cada uno con su perspectiva y opinión, pero desde una manera honesta de la actualidad".

El jefe del Ejecutivo llegando a la capilla de Ónega. Gtres

"La mejor definición que se me ocurre trasladar sobre Ónega es la de periodismo en un significado absolutamente genuino y que es importante reivindicar hoy en día", ha apostillado el Presidente.



"En segundo lugar, era un cronista, pero también un columnista que hacía sus análisis en la prensa escrita. Cuando nos acordamos de nuestros padres, siempre le vemos leyendo la actualidad a través de la prensa escrita", rememora.

"Sería muy bueno también reivindicar la prensa escrita, los análisis... Aunque tenga mirada diferente es un ejercicio sano para contrastar las opiniones. Desde el periodismo, ha contribuido a ser lo que España es hoy", prosigue Sánchez.

En este punto, Sánchez revela que mantuvo con Fernando una estrecha relación. "He tenido muchísima relación con él. Hemos discutido y debatido sobre muchas de las decisiones que he tomado como presidente del gobierno. Algunas a favor y otras no".

"Tengo las mejores palabras y los mejores recuerdos de Fernando Ónega. Desde luego, he querido venir a trasladarle a la familia todo el cariño, el reconocimiento y el aprecio desde el Gobierno, pero estoy seguro que también desde la sociedad", concluye.