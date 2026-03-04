Álex González, actor, 45 años: "No sigo ninguna dieta ni cuento calorías. Tomo comida real y evito ultraprocesados"

Alex González (45 años) acude este martes, 3 de marzo, a El Hormiguero. El actor repasará cómo afronta cada nuevo reto interpretativo y contará algunas anécdotas de sus rodajes tanto dentro como fuera de España.

Así, también abordará con Pablo Motos (60) algunos detalles de su vida fuera de las cámaras. Una vida marcada por su estricta rutina deportiva y dieta, sobre la que presume en su perfil de Instagram.

De hecho, un simple vistazo a la red social de Álex sirve para comprobar que el intérprete es un amante de la alimentación saludable y mantiene unos hábitos constantes.

"La verdad es que no sigo una dieta específica ni cuento calorías. Intento comer comida real y evitar ultraprocesados", comenzó diciendo González en un post de su perfil de Instagram.

Además, reveló a todos sus seguidores un consejo a tener en cuenta a la hora del entrenamiento: "Entrenar duro está genial. Con el déficit calórico tengo una visión un poco distinta: prefiero centrarme en comida real y calidad, más que en contar calorías".

Cabe recordar que el actor de El príncipe dio la bienvenida a este año 2026 en el continente asiático. Desde allí, fue compartiendo en Instagram los nuevos hábitos que iba incorporando en su día a día.

"Todo está conectado. A partir de los 40 también creo que es clave empezar a cuidar la regulación hormonal. En mi caso, no me enfoco tanto en verme joven, sino en sentirme en forma durante más tiempo", verbalizó, sin filtros, hace unas semanas Álex.

Y añadió: "Ver que os inspiro me ha hecho abrirme mucho más y compartir lo que llevo haciendo años. Hábitos, alimentación, entrenamientos y lo que voy aprendiendo por el camino . Y poder compartirlo con esta increíble comunidad que se está formando es maravilloso".

Lejos de guardarse para él mismo los secretos de su rutina, ha ido desvelando a través de Instagram algunos tips que prometen servir de ayuda a sus miles de seguidores.

"Estos días os estoy leyendo mucho y hay algo que se repite: lo difícil no es empezar, es ser constante. Entrenar un poco cada día vale mucho más que darlo todo un día y desaparecer una semana. Por eso creo tanto en tener un plan, metas pequeñas y, si se puede, hacerlo acompañado", señaló Álex

En la misma línea, hizo hincapié en la importancia del descanso. "Antes creía que entrenar más era hacerlo mejor. Hoy sé que descansar bien también es parte del proceso. Los días de descanso también cuentan. Caminar. Estirar. Meditar. Bajar el ritmo. Dormir", reveló, sincero.