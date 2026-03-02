Miguel Rellán (83), actor: "No tengo hijos, he evitado tenerlos. Creo que ya somos muchos y se tienen sin pensar bien"

A sus 83 años, Miguel Rellán vive uno de esos momentos dulces que solo concede una carrera larga y sólida. El actor, uno de los secundarios imprescindibles del cine español, está nominado a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en la película El cautivo, de Alejandro Aménabar (53).

Este reconocimiento no solo lo convierte en el intérprete más veterano nominado a los Goya en la citada categoría: también vuelve a situar su nombre en primera línea de la actualidad cinematográfica.

Mientras la industria se fija en su trabajo más reciente, Rellán mantiene, lejos de los focos, una vida personal tranquila y muy asentada junto a la expresentadora Rosa María Mateo (84), con la que mantiene un discreto romance desde los años 90.

La pareja siempre ha cuidado al máximo su intimidad, pero algunas pinceladas en prensa permiten intuir cómo es su día a día. Hombre sencillo y "de buen conformar", tal y como destacó en una entrevista en EL ESPAÑOL en 2016, el intérprete vive volcado en su profesión. Y en el disfrute de los pequeños placeres cotidianos.

Entre esos deleites ordinarios, esos que solo alcanza a conocer él mismo y quienes forman parte de su círculo íntimo, se encuentran actividades tan aparentemente simples como salir a tomar un piscolabis antes de la hora del almuerzo.

Tal y como destacó El Mundo en 2020, "es muy de aperitivo". No le hace ascos a la calle, los bares y la rutina del café. También le gusta desayunar fuera de casa. Su pareja, en cambio, prefiere el refugio del hogar que comparten en la localidad madrileña de Boadilla del Monte: "Es más casera".

La pareja, que lleva décadas haciendo de la discreción una máxima, rara vez se deja ver en actos públicos. Pero quienes le conocen saben que son uña y carne. Se entienden de maravilla.

Juntos forman un tándem que comparte gusto y aficiones. A ambos les encanta el cine, el teatro y, sobre todo, la literatura. En lo que respecta a la vida familiar, él mantiene una relación cordial con el hijo de la expresentadora de informativos.

Rosa María Mateo tiene un hijo, Germán Ponte, fruto de su relación con un técnico de sistemas de computadores electrónicos con el que contrajo matrimonio siendo muy joven y del que se divorció después.

Miguel Rellán, por su parte, no tiene descendencia. Lo cierto es que jamás tuvo interés alguno en perpetuar la especie.

"No tengo hijos. Los he evitado cuidadosísimamente. Creo que ya somos muchos y se tienen hijos sin pensar bien en la labor que uno adquiere", confesó en una entrevista a Mujer hoy en 2020.

En dicho medio, el actor compartió una reflexión sobre lo que considera una de las tareas más complejas de nuestro tiempo.

"Antes era más fácil educar, ya que no había más que dar ejemplo, pero hoy te descuidas cinco minutos y los ha educado Telecinco", deslizaba con su agudo sentido del humor.

"Creo que la labor más difícil del mundo es educar un hijo. Siempre que pienso en mi madre, que falleció con 99 años, recuerdo lo fuerte y la vida tan dura que han tenido esas generaciones", añadía.

El papel de Rosa María en la pandemia

Rellán, poco dado a profundizar sobre su relación con Rosa María Mateo, no ha ocultado que la comunicadora le ha brindado su apoyo en momentos clave.

Uno de ellos tuvo lugar en plena pandemia. Entonces contrajo Covid-19 y tuvo que permanecer 20 días ingresado en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón.

"Nunca me pongo malo, pero aquellos síntomas me alarmaron porque resultaban extraños en mí", contó en El País Semanal, en julio de 2020.

"Ella lo vivió asustada, como se puede imaginar… Lo peor de la enfermedad grave es el sufrimiento de los otros, la gente que hay a tu alrededor es la que sufre más", detalló entonces.

Al relatar cómo fue su regreso a casa, Rellán tiró de humor y ternura para describir la dinámica de pareja durante la recuperación.

"Rosa, que trabajaba entonces desde casa, me dejaba el desayuno en la puerta. ¡Como las monjas clarisas, recibía la comida por el torno! Así estaría años, en una leonera, y que Rosa me trajera el desayuno, libros y película", afirmó en esa misma entrevista.

El actor Miguel Rellán durante un acto. Gustavo Valiente Europa Press

Nacido en Tetuán en 1943, ha hecho prácticamente de todo en el mundo de las artes escénicas. Su nombre está asociado a algunos de los grandes directores del cine español.

Ha trabajado a las órdenes de José Luis Cuerda, José Luis Garci (82), Fernando Trueba (71), Carlos Saura, Luis García Berlanga o Pilar Miró, entre muchos otros.

En la pequeña pantalla, su rostro se hizo especialmente popular para varias generaciones gracias a Compañeros, la serie de Antena 3 en la que encarnó al inolvidable Félix durante años, consolidando su estatus de secundario de lujo.

La nominación a los Goya 2026 como Mejor Actor de Reparto por El cautivo llega, así, como una consecuencia natural de una trayectoria en la que ha sabido moverse en muy diversos géneros y formatos: desde el cine de autor, al teatro y la televisión comercial.

Sin pretensiones de jubilación, Rellán sigue enlazando proyectos y pisando escenarios, manteniendo una presencia constante en el audiovisual español. Todo ello sin renunciar a un bajo perfil.

Tan bajo como su cuenta de Instagram, donde suma poco más de 5.200 seguidores, y que utiliza única y exclusivamente para publicar asuntos relacionados con su oficio. Él lo tiene claro. No le va perderse en contenidos fatuos: "Yo suelo usarlas para compartir cosas de teatro o música, pero no para dar los buenos días ni tonterías de ésas".