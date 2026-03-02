El chalet de Carmen Martínez-Bordiú, a 33 kilómetros de Lisboa: 800 metros cuadrados y valorado en 4 millones de euros

Este miércoles, 26 de febrero, Carmen Martínez-Bordiú celebra su 75 cumpleaños. Sopla una vela más en la tarta instalada en Sintra, Portugal, pese a que, como conoce EL ESPAÑOL, sus viajes a Madrid son frecuentes.

Vive a caballo entre ambas ciudades, pero lo cierto es que es en Portugal donde tiene fijada su residencia.

Tras la muerte de su madre y el terremoto emocional y mediático que supuso la exhumación de Francisco Franco en 2019, la nietísima -como se le conoce en la crónica social- decidió alejarse del foco mediático. Así, la mayoría de sus días transcurre en un chalet ubicado a 33 kilómetros de Lisboa, con vistas al mar y blindada ante las miradas indiscretas.

Carmen Martínez-Bordiú se trasladó a Sintra (a 33 km de Lisboa) tras la muerte de su madre. En el país vecino encontró la libertad y el anonimato que anhelaba, y así es su casa.#LazosBordiú

Carmen Martínez-Bordiú compró esta propiedad en 2018, un año antes de su mudanza.

Se trata de un chalet de 800 metros cuadrados construidos sobre un terreno que ronda los 2.300 metros cuadrados, en una de las zonas más cotizadas de Sintra.

Allí, la que fue reina absoluta del papel couché ha encontrado lo que llevaba décadas reclamando: anonimato, rutina y una vida que se parece más a la de una vecina acomodada que a la de un icono de la crónica social.

La casa responde al canon del chalet clásico portugués de alto standing: fachada clara, volúmenes proporcionados y una estructura en dos plantas que ordena la vida social abajo y la intimidad arriba.

No obstante, ningún detalle resta protagonismo al paisaje que rodea a la vivienda. Los grandes ventanales enmarcan unas vistas privilegiadas al Atlántico.

El interior, como desveló una agente inmobiliaria en Lazos de sangre, incluye una una doble sala en dos niveles.

En la planta superior destaca una suite principal que es casi un pequeño apartamento independiente. Tiene un dormitorio de 70 metros cuadrados y una terraza de otros 30 metros.

Respecto a la finca en la que se sitúa el chalet, cuenta amplios jardines y una piscina. También cuenta con una casa de invitados, que durante un tiempo ocupó la expareja de Carmen, el australiano Timothy McKeague, 34 años más joven que ella.

Pusieron fin a su relación en 2023, pero la madrileña decidió permanecer en su mansión.

El chalet de la nieta de Francisco Franco se encuentra en una zona VIP de alto nivel. Fue donde vivió Madonna (67) y es allí donde el futbolista Cristiano Ronaldo (41) se construye una propiedad.

Según la agente inmobiliaria, en 2018, cuando Carmen Martínez-Bordiú compró la propiedad, se valoraba en torno a los dos millones de euros en 2018. Años más tarde, la vivienda podría rondar los cuatro millones de euros.

Rutina de 'relax'

En Sintra, la madre de Luis Alfonso de Borbón (51) mantiene una rutina de relax, con deporte, paseos y buena gastronomía.

Cada vez que puede también se escapa a Madrid o París, donde viven sus hijos y buena parte de su núcleo.