Alessandro Lequio, sobre las reivindicaciones políticas en los Goya: "Leonor Watling dijo que le parecía una ridiculez"

No es secreto para nadie que la política está cada vez más presente en eventos como los Premios Goya. La gala de este año, celebrada el pasado sábado, 28 de febrero, siguió esta línea.

Numerosos asistentes acudieron con un pin que rezaba Palestina libre como símbolo de apoyo en medio del conflicto que mantiene el país con Israel desde hace varios años.

Una situación que, como era de esperar, ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales.

En la mañana de este lunes, 2 de marzo, Alessandro Lequio (65 años) ha compartido una publicación en su perfil de Instagram que ha titulado Los Goya y el Pin.

"En los Premios Goya de este año, además de estatuillas, se repartieron pines", comienza el escrito del italiano. "El de Palestina libre parecía casi parte del 'dress code' no escrito de la alfombra roja, ese lugar donde el cine compite con la conciencia social por el primer plano", prosigue.

El televisivo, además, ha hablado alto y claro sobre la asistencia del presidente de España, Pedro Sánchez (54): "El gesto cobraba aún más aroma institucional".

Daniel Guzmán. con el pin 'Free Palestine'. Gtres

Según hace saber Lequio, la única que no asistió a la gala de los Premios Goya con el pin fue Leonor Watling (50). "Dijo que le parecía una ridiculez: ella es simplemente actriz. Y en una noche de consignas, la verdadera rareza fue la independencia. Inteligente y guapa, como no podía ser de otra manera", asevera Alessandro.

No es el ex de Ana Obregón (70) el único que se ha mostrado en contra públicamente de esta decisión. Federico Jiménez Losantos (74) también ha mostrado su disconformidad con respecto al uso del pin.

"Yo creo que, el año que viene, lo mejor es que se vayan a Gaza", ha confesado en la mañana de este día 2 en su programa de esRadio.

Durante la alfombra roja, cabe recordar, fueron numerosos los famosos que se manifestaron abiertamente a favor de la liberación de Palestina al portar el pin. Entre ellos destacaron Luis Tosar (54), Alba Flores (39) o Rossy de Palma (61).

La hija del malogrado Antonio Flores, de hecho, recordó el conflicto al recibir el Goya a la Mejor Canción Original por el documental que repasa la vida de su padre. Así, Alba entonó algunos versos de una de las canciones más míticas de su padre, No dudaría.

"En estos tiempos que estamos viviendo solo puedo decir: Prometo vivir la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia ¡Viva Palestina libre!", aseveró la intérprete de La casa de papel.

Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. GTRES

Una postura más que alejada de la que mantuvieron Macarena Gómez (48) y su marido, Aldo Comas (41).

"Una gala de cine no es lugar para hablar de eso", confesó el matrimonio durante la alfombra roja de los Goya 2026.