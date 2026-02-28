Dani Fernández, cantante, sobre sus hábitos: "No soy aplicado. Me encanta tomarme una cervecita al sol en una terraza"

Dani Fernández (34 años) será uno de los artistas invitados a los Premios Goya 2026. El próximo sábado, 28 de febrero, el cantante se subirá al escenario de la reconocida gala.

Aunque lleva más de una década dedicado al mundo de la música, lo cierto es que Dani no ha sucumbido al frenético ritmo que caracteriza a la industria.

"Me prometí a mí mismo que, aunque tenía prisa porque soy bastante inquieto, me iba a tomar mi tiempo para hacer lo que realmente me gustase y me identificase", confesó en una entrevista para Men's Health.

Dani Fernández, en LOS40 Music Awards Santander en Valencia este pasado noviembre. Gtres

Fernández también aprovechó para abrirse en canal en aquella charla sobre sus inicios en la música: "Fue bastante complicado. Tampoco me quiero hacer la víctima. Creo que lo que más me pasaba es que estaba muy perdido".

Lejos de sumergirse en un bucle, el artista desveló en la entrevista cómo gestionaba los ritmos tan acelerados de su profesión. "Algunas me he preparado mucho más con entrenadores personales, pero es muy difícil en la carretera poder llevar una alimentación buena", relató el que fuera integrante de Auryn.

Y añadió: "No soy muy aplicado. Por ejemplo, me encanta tomarme una cervecita al sol en una terraza o cuando acabo un concierto, antes nunca. Pero he de decir a mi favor que sé lo importante que es cuidarse. He hecho deporte toda mi vida y tengo la suerte de que mi cuerpo tiene memoria, por así decirlo, y a poco que voy un mes al gimnasio ya se me nota".

No es la única vez que Fernández se ha abierto sobre su vida más allá de los escenarios. En una charla con la revista Cosmopolitan, confesó la importancia de su familia.

Dani Fernández y Yarea en el estudio de grabación. Revela Comunicación

Dani Fernández, cabe recordar, mantiene una sólida historia de amor con la cantautora española Yarea Guillén. Junto a ella, dio la bienvenida en noviembre de 2023 a su única hija, Belice.

"Yo no creo que sea solo la familia lo que te mantiene tocando Tierra. Yo creo que es tu entorno en general, el que hace que sigas siendo tú. De hecho, yo estoy trabajando con mi psicóloga todo esto, porque es muy difícil no creerte lo que estás viviendo", apuntó el intérprete de Bailemos ante el citado medio.

Y matizó: "Es muy difícil dominar las situaciones de estrés cuando en el mundo de la música ocurre todo tan rápido, pero siempre he sido muy natural y soy una persona que se deja llevar y, aunque en algunos momentos hay veces que te enfadas, siempre se me ha dado bien tomar decisiones bajo presión".